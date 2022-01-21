Инсайдер утверждает, что новая Need for Speed и сиквел Jedi: Fallen Order выйдут в 2022 году

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о проектах Electronic Arts. Он рассказал сразу о нескольких известных франшизах, а также упомянул еще и о Battlefield 2042.

Вчера вечером стало известно, что релиз многострадальной видеоигры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится уже 5 апреля. Правда, оказывается, это не единственная видеоигра во вселенной "Звездных войн", которая может выйти в 2022 году.

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Согласно данным Тома Хендерсона, еще одним таким проектом должен стать сиквел игры Star Wars Jedi: Fallen Order, разрабатываемый студией Respawn Entertainment. Авторитетный инсайдер отметил, что релиз видеоигры должен состояться в четвертом квартале этого года (октябрь – декабрь). А вот анонсировать этот сиквел могут уже 4 мая, в день "Звездных войн".

Видеоигра Star Wars Jedi: Fallen Order / Фото с официального сайта Electronic Arts

Также инсайдер рассказал, что в этом году должен состояться и релиз следующей части в популярной серии Need for Speed. Согласно его данным, новая видеоигра, над которой работает студия Criterion Games, должна выйти в начале осени (сентябрь или октябрь).

Видеоигра Need for Speed: Heat​ / Фото с официального сайта Electronic Arts

А вот выход новой части в культовой серии Dragon Age состоится не в этом году. Источники Тома Хендерсона утверждают, что шансов на релиз в 2022 году почти нет. Интересно, что схожей информацией поделился и известный журналист Джефф Грабб. Согласно его данным, релиз новой части Dragon Age состоится только во второй половине 2023 года.

Видеоигра Dragon Age: Inquisition​ / Фото с официального сайта Electronic Arts

Также Том Хендерсон упомянул и о многострадальной игре Battlefield 2042. Инсайдер отметил, что руководство Electronic Arts очень разочаровано этим проектом, поэтому его представители рассматривают все варианты развития видеоигры. В частности, речь идет даже о частичном или полном переходе на условно-бесплатную модель распространения. Добавим, что подробной информацией инсайдер планирует поделиться в ближайшее время.

Видеоигра Battlefield 2042 / Фото с официального сайта Electronic Arts