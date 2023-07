Инсайдер сообщил первые подробности о The Last of Us Part 3 – что ждет геймеров

Свежая инсайдерская информация раскрывает вероятную личность главного героя The Last of Us Part 3, некоторые подробности сюжета и несколько новых персонажей. Детальнее – в материале.

The Last of Us Part 3 не анонсирована официально, но, учитывая огромный успех первых двух игр серии и хитовый сериал от HBO, вопросом времени было, когда же появятся слухи о вероятной разработке проекта, сообщает 24 Канал.

Официально следующая игра Naughty Dog – это многопользовательский проект во вселенной The Last of Us, а не прямое продолжение сиквела.

Однако, инсайдер ViewerAnon, который в прошлом отличался надежностью, заявил, что следующей игрой Нила Дракманна и компании на самом деле будет The Last of Us 3.

Кроме такой ошеломительной информации, он также сообщил, что "большая съемка" для игры состоится уже в этом году, а актеры в ближайшие месяцы начнут процесс захвата движений и записи диалогов.

ViewerAnon также поделился мнением о том, кто будет главным протагонистом игры, рассказав, что героиня предыдущих двух частей Элли получит такую же важную роль, как и в сиквеле.

Это открывает пространство для спекуляций относительно того, представят ли геймерам еще одного главного героя вроде Эбби из The Last of Us 2.

Хотя ViewerAnon поспешил предупредить, что поскольку разработка проекта на очень раннем этапе, детали сюжета все еще могут быть "переработаны" и сейчас все "висит в воздухе", поэтому поклонники должны иметь это в виду.

ViewerAnon — не единственный, кто решил поделиться эксклюзивной информацией о The Last of Us 3. Свои пять копеек добавил еще один инсайдер и журналист – Дэниел Рихтман.

По его словам, в The Last of Us 3 геймера ожидает база в виде "викторианского дома", где будет проживать группа уцелевших.

Инсайдер даже назвал конкретных персонажей и дал им краткие характеристики:

Вел – женщина и лидер группы;

– женщина и лидер группы; Эзра – мужчина, борющийся за лидерство;

– мужчина, борющийся за лидерство; Мэйсон – мужчина, бывший солдат, которому придется выбирать сторону;

– мужчина, бывший солдат, которому придется выбирать сторону; Лукас – добродушный мужчина, который заводит отношения с другой уцелевшей, что покажет его темную сторону;

– добродушный мужчина, который заводит отношения с другой уцелевшей, что покажет его темную сторону; Грейсис – девушка в возрасте 18-25 лет.

Хотя информации неожиданно много или правда хоть что-нибудь из этих слухов мы узнаем только после официальных новостей от самих Naughty Dog, поэтому стоит запастись терпением.