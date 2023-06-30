Недавно трейлеру, впервые анонсировавшему продолжение серии игр, исполнилось уже целых 5 лет. Так что поклонники с нетерпением ожидают любую информацию о будущей игре, но точно не такую.

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Ошибка юриста по Elder Scrolls 6

Федеральная торговая комиссия несколько недель назад заблокировала приобретение Microsoft студии Activision Blizzard. Теперь компания сошлась в дебатах с регулятором.

Microsoft приобрела Bethesda в 2021 году, что стало одним из самых больших приобретений видеоигр за всю историю. С тех пор некоторые игры Bethesda стали эксклюзивами для консолей Xbox, в том числе Starfield не выпускается на PlayStation 5.

Поэтому приобретение Bethesda было в центре внимания слушаний, поскольку оно может намекать на то, как Microsoft может действовать в случае приобретения Activision Blizzard.

В ходе подобных дебатов юрист Microsoft пытался поправить торговую палату, рассказав, что "игра Elder Scrolls 16 выйдет в 2026 году". Можно предположить, что он имел в виду Elder Scrolls 6.

Но все равно остаются вопросы относительно объявленной даты релиза. Ведь гендиректор Xbox Gaming Фил Спенсер недавно говорил, что игре нужно еще лет 5, чтобы выйти в массы.

Вряд ли юрист мог бы отрицать слова гендиректора. Более того, достаточно сомнительно, что он владеет такой информацией, как сроки будущих релизов.