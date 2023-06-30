Нещодавно трейлеру, який вперше анонсував продовження серії ігор, виповнилося вже цілих 5 років. Тож шанувальники з нетерпінням очікують будь-яку інформацію про майбутню гру, але точно не таку.

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Помилка юриста щодо Elder Scrolls 6

Федеральна торгова комісія кілька тижні тому заблокувала придбання Microsoft студії Activision Blizzard. Тож тепер компанія зійшлася в дебатах з регулятором.

Microsoft придбала Bethesda у 2021 році, що стало одним із найбільших придбань відеоігор за всю історію. З тих пір деякі ігри Bethesda стали ексклюзивами для консолей Xbox, зокрема Starfield не випускається на PlayStation 5.

Тож саме придбання Bethesda було в центрі уваги слухань, оскільки воно може натякати на те, як Microsoft може діяти в разі придбання Activision Blizzard.

У ході таких дебатів юрист Microsoft намагався поправити торгову палату, розповівши, що "гра Elder Scrolls 16 вийде у 2026 році". Можна припустити, що він мав на увазі Elder Scrolls 6.

Та все одно залишаються питання щодо оголошеної дати релізу. Адже гендиректор Xbox Gaming Філ Спенсер нещодавно говорив, що грі потрібно ще років 5, аби вийти в маси.

Навряд, юрист міг би заперечувати слова гендиректора. Ба більше, доволі сумнівно, що він володіє такою інформацією, як терміни майбутніх релізів.