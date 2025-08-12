Корейский симулятор жизни inZoi, который считают амбициозным конкурентом The Sims 4, готовится получить свое первое бесплатное дополнение. Разработчики из компании Krafton объявили о выпуске DLC под названием Island Getaway, что перенесет игроков на солнечный тропический остров и значительно расширит игровые возможности.

Что ждет игроков в дополнении Island Getaway?

Главным нововведением дополнения станет новая карта под названием Cahaya, вдохновленная экзотикой Юго-Восточной Азии. Эта локация будет состоять из двух отдельных островов – основного и курортного. Игроки смогут окунуться в атмосферу тропического рая, наслаждаясь пляжной жизнью и городскими развлечениями. Среди новых активностей появятся плавание, катание на лодках и ныряние. Вместе с этим в игру добавят тематические тропические наряды, прически и предметы декора для персонализации персонажей, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Кроме новой карты, дополнение Island Getaway принесет значительные изменения в игровой процесс, которые будут доступны на всех картах:

Появятся новые механики, такие как фермерство, добыча ресурсов, обработка драгоценных камней и рыбалка.

Для передвижения по городу игроки смогут использовать новые виды транспорта, в частности мотоциклы и электрические скутеры.

Разработчики также уделили внимание социальному взаимодействию между персонажами. Будут внедрены системы случайных встреч, "пузырей мыслей" и совместных действий, что позволит создавать более насыщенные и непредсказуемые жизненные истории.

Исполнительный директор inZoi Хюнджун "Kjun" Ким отметил, что при создании дополнения команда в значительной степени опиралась на отзывы игроков, полученные еще с момента запуска игры в раннем доступе в начале этого года. Он подчеркнул, что это DLC является общим видением разработчиков и игрового сообщества.

Кроме контентных обновлений, игроков ждут и технические улучшения. Разработчики обещают усовершенствовать пользовательский интерфейс, добавить поддержку геймпадов и расширить игровой саундтрек более 90 новыми музыкальными композициями.

Важной новостью является то, что выход дополнения 20 августа совпадает с релизом игры inZoi на платформе Mac.

Ранее издатель Krafton комментировал дискуссии о падении количества одновременных игроков в Steam, отмечая, что для однопользовательской игры более важным показателем успешности являются продажи, а не онлайн. Несмотря на то, что на старте раннего доступа критики отмечали визуальную привлекательность игры, они также указывали на недостаточную глубину геймплея, оценив проект в 6 из 10 баллов.

Как бы там ни было, но окончательное решение выносить еще рано. Игра пока находится в раннем доступе, то есть тестируется, а потому будет исправляться и дополняться еще некоторое время. Когда состоится окончательный релиз для всех, еще не известно.