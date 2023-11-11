Искусственный интеллект будет следить за игроками Call of Duty – что придумали разработчики

С релизом Call of Duty: Modern Warfare 3 разработчики сообщили о запуске новой системы искусственного интеллекта, которая призвана следить за игроками и бороться против нежелательного поведения в игре.

Вместе с релизом Call of Duty: Modern Warfare 3 разработчика игры объявили о запуске интересной технологии ToxMod.

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"Токсичность" геймеров всегда была и является проблемой всех соревновательных видеоигр, особенно таких популярных как серия Call of Duty.

С этим решили серьезно бороться разработчики из Infinity Ward, стремящиеся контролировать атмосферу в голосовом и текстовом чате своих проектов.

Поскольку это невозможно сделать силами работников студии, ведь десятки миллионов игроков ежедневно играют в игры франшизы, то разработчики решили применить новые технологические достижения, чтобы помочь себе в этой нелегкой задаче.

Итак, решением стала технология на базе искусственного интеллекта под названием "ToxMod", созданная компанией Modulate, занимающейся борьбой с токсическим поведением в сети.

После релиза Call of Duty: Modern Warfare 3 эта система модерации была официально запущена по всему миру (за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона) в Modern Warfare 2, Warzone и самой новинке.

ToxMod фильтрует как голосовой чат, так и текст с помощью технологии, способной читать на 14 языках.

При этом следует отметить, что ИИ не будет банить игроков собственноручно, а лишь отправлять противоречивые моменты на проверку разработчиками.