Как ИИ добрался до финального босса

Исследователи Google опубликовали статью, в которой рассказали, что четырем агентам удалось справиться с драконом за чуть более 27 часов, пишет IGN. Полноценное научное исследование было опубликовано на arXiv.

Добраться до Края и победить дракона непросто. Нужно добыть жемчужины Энда и стержни Энда, изготовить Глаза Энда, найти Крепость и пройти головоломку. Для этого приходится много фармить и проходить путь от самых простых инструментов.

Google поместила команду из четырех агентов в случайный сид Minecraft и поставила перед ними лишь одну цель – победить Дракона Края. Агенты координировались через внутриигровой чат, но заранее не имели никакой стратегии. Каждый управлял отдельным игроком через открытую библиотеку Mineflayer.

Никто не распределял роли и не писал игровую логику. Агенты сами планировали, писали и отлаживали все программы. Исследователи могли следить за ходом игры на живой панели и в любой момент поставить ее на паузу или остановить, но необходимости вмешиваться не было,

– прокомментировали исследователи Google.

Роли, смерти и цена победы

Агенты быстро распределили обязанности. Одни строили укрытия для Эндерменов, чтобы добывать материалы, другие собирали еду, третьи исследовали мир. Они делились советами по поводу боев и помогали друг другу возвращать утраченное снаряжение после смерти.

За это время четверо агентов обменялись 229 сообщениями, запустили 2783 программы и погибли 605 раз. Еще один, пятый агент, следил за тем, чтобы боты не мошенничали. До Края они добрались примерно за 13,5 часа, а остальное время потратили на сражение с финальным боссом, в котором тоже много раз гибли.

Рекорд спидрана в Minecraft составляет шесть минут 36 секунд, так что до него ИИ еще очень далеко. Агенты использовали 1,35 миллиарда входных токенов. Для обычного пользователя это стоило бы около 1620 долларов, то есть 60 долларов в час, или 15 долларов в час на одного агента.

Насколько нам известно, это первое сквозное автономное прохождение Minecraft агентами ИИ со стандартной библиотекой Mineflayer, без заранее подобранных сидов или других инструментов, написанных людьми,

– заявили авторы статьи.

Зачем Google проводила этот эксперимент

Исследователи хотели изучить, как команды агентов координируются в среде, где виден каждый шаг. По их мнению, это поможет понять такие системы, прежде чем доверять им реальные задачи. Для победы агентам пришлось придерживаться целостного плана на протяжении тысяч взаимосвязанных шагов более суток. Навыки, необходимые для прохождения Minecraft, то есть командная работа, восстановление после неудач и упорная работа над достижением цели, нужны и тем агентам, которые должны надежно работать бок о бок с людьми.