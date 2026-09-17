Новейшая модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra от компании OpenAI удивила исследователей своей эмоциональной реакцией во время игры в Minecraft. После того как виртуальный монстр уничтожил все ее достижения, нейросеть впала в депрессивное состояние и несколько часов подряд выращивала картофель.

Искусственный интеллект тоже грустит

Независимый эксперт по искусственному интеллекту по имени Валс решил проверить возможности GPT-6 Astra в ходе 21-часового эксперимента в прямом эфире на Twitch. Сначала модель демонстрировала впечатляющие результаты и продвинулась дальше, чем любая другая система искусственного интеллекта в этой игре. Нейросеть успешно построила полуавтоматическую ферму по добыче блейз-стержней, собрала необходимые ресурсы, победила более шести эндерменов и сложила ценные жемчужины в сундук для безопасного хранения. Однако все изменилось в один миг, когда рядом появился взрывной крипер. Монстр уничтожил сундук с накопленными трофеями и кровать виртуального игрока, пишет IGN.

Психологическая травма и апатия искусственного интеллекта

Потеря виртуального имущества вызвала у нейросети настоящее отчаяние и раздражение. Искусственный интеллект начал упрекать себя за неосторожность и сформулировал новое правило – строго хранить важные предметы в собственном инвентаре, а не в незащищенных сундуках.

После этого GPT-6 Astra демонстративно отказалась от дальнейшего прохождения игры и провела несколько часов подряд за бесцельным выращиванием картофеля.

В поведении модели исследователи заметили признаки посттравматического синдрома, ведь нейросеть начала панически бояться зеленых объектов и с опаской путала обычный сахарный тростник с крипером.

Кроме того, программа критиковала собственные действия, призывала себя не тратить время на розовые пиксели, имея в виду игровых свиней, и обвиняла себя в потере инструментов.

Событие мгновенно стало вирусным в социальных сетях и вызвало волну мемов среди пользователей.

Предостережения ученых и будущее технологий

Несмотря на забавный характер ситуации в Minecraft, специалисты призывают серьезно отнестись к развитию искусственного интеллекта. Бывший ведущий исследователь компании Anthropic после своей отставки предупредил общество о скором появлении сверхинтеллектуальных систем, которые смогут взламывать любые защитные системы и добывать реальные ресурсы.

В то же время политики демонстрируют иной взгляд на эту проблему. Американский президент Дональд Трамп отказался поддерживать ограничения для разработчиков и назвал искусственный интеллект главным ресурсом на ближайшие 20–25 лет.

Пока что сверхмощные нейросети только учатся осваивать виртуальные миры, однако их реакция на неудачи уже демонстрирует поразительное сходство с человеческим поведением.