Вероятный актер из GTA 6 заинтриговал геймеров своим фото в Instagram: интересная фотография

Вероятный актер озвучивания GTA 6 вызвал волну спекуляций по поводу предстоящего анонса долгожданного проекта Rockstar, опубликовав загадочное фото в социальных сетях. Подробности – в материале.

Поклонники серии Grand Theft Auto верят, что уже летом Rockstar Games наконец-то представит долгожданное продолжение и недавно этому нашлось еще одно подтверждение.

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Пока геймеры с нетерпением ждут новостей от Rockstar или Take-Two, особенно преданные поклонники, как настоящие детективы, следили за аккаунтами в социальных сетях одного из вероятных актеров игры – Брайана Зампеллы, который согласно сливам раннего геймплея, скорее всего сыграл главного героя игры Джейсона.

В своем инстаграме Зампелла опубликовал селфи, где он одетый в гавайскую рубашку, наслаждается солнышком в Майами.

Как мы знаем из многочисленных сливов, события GTA 6, скорее всего, будут происходить в Vice City, являющимся виртуальным аналогом того же Майами.

Загадочное фото Зампеллы / Фото с Instagram

Горячее обсуждение публикации в сети привело к тому, что большинство геймеров выразили уверенность, что это не простое совпадение, а своеобразный анонс потенциального тизера игры.

Доводы фанатов разбиваются лишь о то, что до сих пор не было объявлено ни одной презентации PlayStation Showcase, однако в то же время непонятно, будут ли Rockstar представлять игру на мероприятии от Sony или создадут для этого что-то свое.

Так или иначе, эта новость может означать, что Take-Two и Rockstar готовят что-то интересное для своих поклонников.