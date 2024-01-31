Исследовательница запустила легендарный Doom для игры на кишечных бактериях: невозможное видео

Американская исследовательница решила доказать, что легендарный Doom сможет работать буквально на чем-либо. Для этого она сделала культовую игру доступной для прохождения кишечных бактерий.

Doom давно известен среди моддеров как одна из самых простых игр для запуска. Она давно стала мемом из-за того, что ее можно запустить буквально на любом термостате тесте на беременность банкомате и даже стандартном блокноте Windows.

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Doom запустили на кишечных бактериях

Чтобы действительно подтвердить теорию, что игра может работать на чем-либо студентка биоинженерии Массачусетского технологического института Лорен Рамлан сделала Doom пригодной для игры на кишечных бактериях. И действительно все не так просто.

Если быть конкретным, Рамлан не буквально обрабатывает Doom с помощью самых кишечных бактерий. Скорее исследовательница создала дисплей используя бактерии кишечной палочки для игры в Doom.

В однобитовом монохроматическом дисплее размером 32 на 48 используются бактерии, наполненные флуоресцентным белком. При этом каждая из них действует как отдельный пиксель. Именно благодаря этому дисплею с очень низким разрешением вы можете воспроизвести игровой процесс Doom с помощью клеток.

Doom на кишечных бактериях: смотрите видео

Впрочем, Лорен Рамлан заметила, что для должного освещения клеток требуется очень много времени. Клеткам понадобилось 70 минут, чтобы осветить изображение, а затем еще 8 часов и 20 минут, чтобы померкнуть, чтобы его можно было сбросить для следующего кадра. Это означает, что бактериальный дисплей загружает каждый кадр примерно восемь с половиной часов.

Согласно подсчетам ученой, вам понадобится 600 полных лет, чтобы пройти полное прохождение Doom на клетках кишечных бактерий. Но технически это вполне возможно.