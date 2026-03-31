Казалось бы сейчас все внимание Нила Драккмана должно быть сконцентрировано на Intergalactic: Heretic Prophecy, впрочем известный разработчик заинтриговал фанатов TLOU, сообщает 24 Канал.

The Last of Us не закончена?

С момента релиза первой игры в 2013 году, The Last of Us стала одной из самых известных франшиз SONY, покинув пределы индустрии и получив достаточно успешную экранизацию.

Главным создателем проекта является Нил Драккман, который сейчас работает над следующей игрой студии Naughty Dog – Intergalactic: Heretic Prophecy.

Трейлер будущей игры: смотрите видео

Однако, похоже на то, что на истории The Last of Us не стоит ставить точку.

В своем Instagram Драккман поделился интересной находкой, попавшей ему в руки во время уборки в гараже.

Наткнулся на свои оригинальные эскизы 2003 года для питчинга игры о мужчине, его суррогатной дочери и их путешествии через разбитую Америку. Это было безумное путешествие. Благодарен за каждую его часть, особенно за те несколько остановок, оставшихся на дороге впереди,

– написал разработчик.

Подобная формулировка заинтриговала геймеров. Многие считают, что речь идет только об остальных эпизодах сериала, но есть и те, кто считает, что за словами Драккмана может скрываться несколько больше.

В частности, как сообщает Insider Gaming, еще в мае 2025 года разработчик подтвердил существование "секретной игры" студии.

Возможно, ней как раз является новый проект во вселенной TLOU.

