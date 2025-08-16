В сети появилось видео, демонстрирующее доказательство существования интересной механики, которую Rockstar вырезали c GTA 5. Теперь геймеры гадают, следует ли ожидать ее возвращения в GTA 6.

Дата-майнер Grand Theft Auto 5 обнаружил удаленную функцию игрового процесса, которая напоминает Assasin's Creed, информирует 24 Канал со ссылкой на Lucas7yoshi_RS в соцсети X.

Паркур вырезали из GTA 5?

GTA 5 несомненно вошла в историю индустрии как одна из крупнейших игр всех времен, присоединившись к когорте проектов с огромным бюджетом, но всегда есть куда расти.

Проект дал геймерам невиданное количество возможностей, но, скажем, мог ли в игре также быть более продвинутый "паркур"? Оказывается, Rockstar работали над этим элементом игрового процесса довольно придирчиво, пока систему не вырезали под корень.

Инсайдер и дата-майнер под ником Lucas7yoshi_RS обнаружил доказательства, свидетельствующие о том, что студия планировала добавить в GTA 5 сложную механику "лазания", похожую на ту, что есть в серии Assasin's Creed.

Неиспользованные ресурсы со времен тестирования этой функции указывают, что разработчики экспериментировали с идеей позволить игрокам залазить на крыши определенных зданий по водосточным трубам и стенам.

Эта механика была известна под кодовым названием "handholds" и имела целью развить систему "паркура" из Grand Theft Auto 4.

Доказательства существования механики – смотрите видео

Почему эту идею так и не воплотили в жизнь, вероятно, останется загадкой навсегда, хотя есть большая вероятность, что это произошло из-за банальной нехватки времени и предоставления приоритета другим элементам игры.

Несмотря на то, что до выхода GTA 6 еще более 9 месяцев, многие геймеры в социальных сетях предполагают, что эта механика может вернуться в долгожданном продолжении культовой серии. Хотя никаких доказательств этого не было.