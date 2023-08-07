Звездные геймеры: какие любимая видеоигра и персонаж Барака Обамы

Барак Обама был одним из самых либеральных президентов США и всегда пытался оставаться на одной волне с молодежью, помогала ему в этом и любовь к видеоиграм. Детальнее – в материале.

Никому в современном мире не чужды видеоигры, и если даже действующий президент США Джо Байден находит время поиграть в виртуальные игрушки со своими внуками, то нет ничего удивительного и в том, что иногда берет в руки геймпад и Барак Обама.

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Недавно выяснилось, что Барак Обама является большим поклонником олдскульного файтинга Super Smash Bros. на платформе Nintendo 64

Геймплей игры: смотреть видео

Эта информация поступила от ветерана фанатского сообщества Super Smash Bros. Коди Дэниелса, встречавшегося с Обамой в 2015 году.

Дэниелс является известным организатором турниров по этой игре, а его встреча с Обамой состоялась благодаря фонду Make-A-Wish.

Итак, в 2015 году Коди выпал шанс сыграть с тогдашним президентом несколько раундов на оригинальной Nintendo 64.

Дэниелс и Обама / Фото из соцсети X

Дэниелс рассказал, что он "снисходительно относился" к Обаме, играя за Несса вместо своих "главных" персонажей – Пикачу и Фокса.

В то же время любимым персонажем бывшего президента оказался Капитан Сокол.

Новая версия Капитана Сокола / Фото с Destructoid

Коди отметил, что Обама был гораздо лучше в игре, чем можно было бы ожидать, и описал его как умелого игрока с уровнем мастерства значительно выше среднего.