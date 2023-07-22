Разработчики Mortal Kombat 1 раскрыли персонажей, которые войдут в первое DLC игры

Разработчики Mortal Kombat 1 очень удивили поклонников, ведь еще до официального релиза игры раскрыли имена персонажей, которые войдут в первое дополнение Kombat Pack 1. Подробности – в материале.

Эд Бун – создатель франшизы MK, опубликовал короткий тизер, в котором геймеры могут увидеть сразу 6 персонажей, которые присоединятся к основным бойцам Mortal Kombat 1 в первом DLC под названием Kombat Pack 1.

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Серия Mortal Kombat не впервые встретится с феноменом гостевых персонажей, а предыдущая часть франшизы – MK11 и вообще имела большой список звезд. Там был и Терминатор и Робокоп и даже Джокер с Рембо залетели на огонек.

Однако перезапуск серии также порадует поклонников появлением нескольких известных персонажей попкультуры.

Прежде всего, фанатов серии ожидает возвращение хорошо знакомых бойцов: Куан Чи, Ермака и Такеды.

Кроме них, DLC добавит в игру известных персонажей из комиксов и супер геройских телесериалов, таким образом в игре появятся:

Homelander (Патриот) из сериала The Boys (Пацаны) в исполнении актера Энтони Старра;

из сериала The Boys (Пацаны) в исполнении актера Энтони Старра; Peacemaker (Миротворец) из одноименного сериала в исполнении актера и известного реслера Джона Сины;

из одноименного сериала в исполнении актера и известного реслера Джона Сины; Omni-Man – персонаж брутального мультсериала Invincible (Неуязвимый).

Все персонажи, которые появятся в Kombat Pack 1 / Фото NetherRealm Studios

В этом всем, геймеры могут быть разочарованы только одним – окно выхода первого дополнения это весна 2024 года, так что придется немного подождать после релиза проекта, назначенного на 19 сентября 2023 года.