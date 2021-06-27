Известно среднее количество выстрелов, необходимых для убийства врага на разных рангах в CS: GO

Аналитики платформы ggpredict.io подсчитали сколько выстрелов в среднем необходимо игрокам разных рангов встроенного матчмейкинга CS: GO и платформы FACEIT, чтобы устранить вражеского игрока. Детали в материале.

Аналитики платформы для анализа матчей GGPREDICT провели исследование, призванное определить среднее количество выстрелов необходимых игрокам с разным уровнем игровых навыков для ликвидации соперников.

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По результатам аналитики, игроку CS: GO со званием Global Elite и игроку с десятым уровнем на платформе FACEIT требуется в среднем около семи выстрелов для убийства противника, после его обнаружения, тогда как для звания Silver 1 этот показатель достигает пятнадцати нажатий спускового крючка.

Количество выстрелов необходимых для убийства противника на разных рангах CS: GO, после его обнаружения / изображения ggpredict.io

Второй график показывает общее количество выстрелов до убийства. Здесь снова прослеживается сходство между 10 уровнем FACEIT и званием Global Elite, ведь в обоих случаях геймерам нужно в среднем около 21 выстрела для успешного завершения дуэли в их пользу.

Количество выстрелов необходимых для убийства противника на разных рангах CS: GO / изображение ggpredict.io

Также благодаря этому графику, можно заметить, что игроки низших рангов очень редко "сканируют" местность, используя прострелы и так называемые "префаеры".

Префеер – момент, когда игрок начинает стрельбу по противнику "на опережение", не имея с ним визуального контакта, руководствуясь лишь догадками о его позиции.

Именно поэтому большинство их выстрелов приходится уже на момент, когда они непосредственно обнаружили вражеского игрока. Графики показывают, что рост навыков происходит достаточно плавно, что указывает на то, что системы определения рангов работают должным образом, ведь солидный отрыв от предыдущих уровней имеют только самые высокие из них – 10 уровень FACEIT и Global Elite.