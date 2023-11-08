Известны 10 самых богатых клубов в Football Manager 2024: лидер вас удивит

Football Manager 2024 после своего релиза 6 ноября 2023 попала под пристальное изучение поклонников. Геймеры прямо сейчас ищут, как интересно провести время в новой игре.

Любителей FM можно разделить на несколько типов. Кто-то играет за сильнейшие команды, а кому-то интересно "поднимать со дна" сравнительно слабые команды. Но есть геймеры, которых больше турнирных соревнований интересуют трансферы. Именно для них предлагаем рейтинг самых богатых команд.

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Самые богатые команды Football Manager 2024

Вест Хэм (Английская Премьер-Лига) – трансферный бюджет 28 миллионов фунтов стерлингов,

(Английская Премьер-Лига) – трансферный бюджет 28 миллионов фунтов стерлингов, Монако (Лига 1 Франции) – 30 миллионов фунтов стерлингов,

(Лига 1 Франции) – 30 миллионов фунтов стерлингов, ПСЖ (Лига 1 Франции) – 30 миллионов фунтов стерлингов,

(Лига 1 Франции) – 30 миллионов фунтов стерлингов, Аякс (Эредивизи, Нидерланды) – 35 миллионов фунтов стерлингов,

(Эредивизи, Нидерланды) – 35 миллионов фунтов стерлингов, Брентфорд (Премьер-Лига Англии) – 35 миллионов фунтов стерлингов,

Трейлер игры Football Manager 2024: смотрите видео

Наполи (Итальянская Серия А) – 35 миллионов фунтов стерлингов,

(Итальянская Серия А) – 35 миллионов фунтов стерлингов, Сельта (Ла Лига, Испания) – 40 миллионов фунтов стерлингов,

(Ла Лига, Испания) – 40 миллионов фунтов стерлингов, Манчестер Сити (Английская Премьер-Лига) – 42 миллиона фунтов стерлингов,

(Английская Премьер-Лига) – 42 миллиона фунтов стерлингов, Ливерпуль (Английская Премьер-Лига) – 75 миллионов фунтов стерлингов,

(Английская Премьер-Лига) – 75 миллионов фунтов стерлингов, Брайтон (Премьер-Лига Англии) – 81 миллион фунтов стерлингов.

Если трансферные кампании, поиски и подписания новых игроков интересуют вас даже больше, чем сами матчи, тогда вам следует обратить внимание на этот рейтинг. Особого внимания заслуживает его лидер.

Игра за Брайтон – это не только возможность экспериментировать на трансферном рынке. У вас также будет прекрасная возможность попробовать поднять до новых высот клуб, который никогда не выигрывал турниров уровня Премьер-Лиги или еврокубков.