Разнообразие рас и классов в BG 3 позволяет каждому геймеру выбрать компаньонов по душе, но вдруг вы хотите, чтобы вас окружали одни гномы?

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Очевидно, именно так подумал пользователь Reddit под ником Ainell, который представил на суд аудитории платформы свою веселую идею для лучшей игры 2023 года.

Благодаря модификации "Appearance Edit Enhanced" ему, путем нехитрых манипуляций, удалось превратить самых известных играбельных героев Baldur's Gate 3 в гномов.

Шэдоухарт, Астарион, Лей'зель и Гейл теперь гномы / Фото с Reddit

Хотя мод не превращает главных героев BG 3 на представителей гордой горной расы мгновенно, он дает игрокам инструменты для редактирования их внешности во всех возможных аспектах.

Автор рассказал, что решил еще раз пройти любимый проект, играя исключительно за гномов и именно поэтому, выбрав "фаворитов" среди компаньонов, придал им новый образ.

Как отметил геймер, в контексте игры это не имело слишком большого значения, но все же изрядно освежило повторное прохождение Baldur's Gate 3.