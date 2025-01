Sony добавила провальный в январскую подборку PS Plus, чем разозлила пользователей

Объявление январской подборки игр для подписчиков базового тарифа PlayStation Plus вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Главной игрой этого месяца стало кооперативное экшн-приключение Suicide Squad: Kill the Justice League для PS5, которое с треском провалилось на релизе.

В январской подборке PS Plus также представлены The Stanley Parable: Ultra Deluxe для PS4 и PS5 – расширенное переиздание культовой философской игры 2013 года, – и Need for Speed Hot Pursuit Remastered для PS4, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте Масштабная модификация перенесла всю карту GTA 4 в GTA 5

Последняя является ремастером аркадных гонок, впервые вышли в 2010 году, а обновленная версия увидела свет в 2020 году.



Новая подборка игр в PS Plus / Фото PlayStation

Добавление Suicide Squad: Kill the Justice League, игры, которую покинули сами разработчики, вызвало волну разочарования среди фанатов.

Доступ к новым играм для подписчиков PS Plus Essential, Extra и Premium (Deluxe) будет открыт с 7 января до 3 февраля. До 6 января подписчики еще могут добавить в библиотеку игры декабрьской подборки: кооперативный платформер It Takes Two (PS4, PS5), тактический экшн Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) и многопользовательский Temtem (только для PS5).