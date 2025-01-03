Sony додала провальний до січневої добірки PS Plus, чим роздратувала користувачів
Оголошення січневої добірки ігор для підписників базового тарифу PlayStation Plus викликало неоднозначну реакцію користувачів. Головною грою цього місяця стала кооперативна екшн-пригода Suicide Squad: Kill the Justice League для PS5, яка з тріском провалилася на релізі.
У січневій добірці PS Plus також представлені The Stanley Parable: Ultra Deluxe для PS4 та PS5 – розширене перевидання культової філософської гри 2013 року, – та Need for Speed Hot Pursuit Remastered для PS4, розповідає 24 Канал.
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Остання є ремастером аркадних гонок, що вперше вийшли у 2010 році, а оновлена версія побачила світ у 2020 році.
Нова підбірка ігор в PS Plus / Фото PlayStation
Додавання Suicide Squad: Kill the Justice League, гри, яку покинули самі розробники, викликало хвилю розчарування серед фанатів.
Доступ до нових ігор для передплатників PS Plus Essential, Extra і Premium (Deluxe) буде відкрито з 7 січня до 3 лютого. До 6 січня підписники ще можуть додати до бібліотеки ігри грудневої добірки: кооперативну платформер It Takes Two (PS4, PS5), тактичний екшн Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) та багатокористувацький Temtem (лише для PS5).