У січневій добірці PS Plus також представлені The Stanley Parable: Ultra Deluxe для PS4 та PS5 – розширене перевидання культової філософської гри 2013 року, – та Need for Speed Hot Pursuit Remastered для PS4, розповідає 24 Канал.

Остання є ремастером аркадних гонок, що вперше вийшли у 2010 році, а оновлена версія побачила світ у 2020 році.



Нова підбірка ігор в PS Plus / Фото PlayStation

Додавання Suicide Squad: Kill the Justice League, гри, яку покинули самі розробники, викликало хвилю розчарування серед фанатів.

Доступ до нових ігор для передплатників PS Plus Essential, Extra і Premium (Deluxe) буде відкрито з 7 січня до 3 лютого. До 6 січня підписники ще можуть додати до бібліотеки ігри грудневої добірки: кооперативну платформер It Takes Two (PS4, PS5), тактичний екшн Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) та багатокористувацький Temtem (лише для PS5).