Японскую киберспортсменку выгнали из команды за недопустимые коментарии о низких мужчинах

Восходящая звезда японского киберспорта Tanukana попала в скандал из-за неосторожных высказываний о мужчинах во время трансляции на Twitch – это стоило ей профессионального контракта. Детальнее в материале.

Институт репутации становится тем, с чем вынуждены считаться все медийные личности и киберспортсмены не исключение.

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Неосторожные слова могут стоить очень дорого, это на своем примере почувствовала звезда киберспортивной сцены Tekken и представительница организации Cyclops Athlete Gaming – Кана "Tanukana" Тани.

За последние несколько лет девушка стала достаточно известной среди фанатов файтингов в Японии и даже заняла первое место на WESG 2019 Chongqing Tekken 7 Invitational.

Новой сферой для нее стал Twitch, где она в последние месяцы стремительно набирала популярность благодаря своей искусной игре. Однако на соревнованиях спортсмены сосредоточены и преимущественно молчат, а другое дело следить за своими словами в прямом эфире.

Кана за игрой / изображение gamerant.com

Так, на недавней фан-трансляции, во время которой она готовила печенье и говорила со зрителями на разные темы, кибератлетка заявила, что не считает мужчин ростом ниже 170 сантиметров людьми. Не остановившись на этом, она еще и добавила, что таким мужчинам "следует делать операции по удлинению костей".

Зрителей не на шутку возмутили такие слова, особенно если учесть, что средний рост мужчин в Японии как раз и составляет 170,8 см (по данным Healthline), а значит, высказывание Каны зацепило огромную группу людей.

, рост самой Tanukana – 151 сантиметр.

Сотни гневных комментариев не оставили выбора руководителям Cyclops Athlete Gaming, и те были вынуждены мгновенно запустить процесс расторжения контракта с девушкой.

Следует отметить, что сама Кана полностью признала свою вину и извинилась перед поклонниками в твиттере.