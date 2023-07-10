С яркими зонами для отдыха: Firesprite Studios показал свой новый "дом"

Студия Firesprite, которую PlayStaion приобрела в 2021 году, получила новое помещение в британском Ливерпуле. Создатели видеоигр решили немного показать фанатам свой быт.

Переход в новую студию в команде Firesprite считают значительным шагом. Ожидается, что это поможет реализовать видение студии стать крупной креативной компанией в семье PlayStation Studios.

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Новый "дом" Firesprite Studios

По словам Firesprite, их команда, насчитывающая более 250 человек, переехала в полностью восстановленное помещение, где раньше размещались "библиотека, морской бизнес, музей и редакция". Согласно сообщениям, комплекс арендован до 2032 года.

Новый дом Firesprite Studios: смотрите фото

Firesprite основана в 2012 году бывшими членами SIE Studio Liverpool после того, как Sony ее закрыла. Студия сотрудничала с Guerrilla Games над игрой Horizon: Call of the Mountain для PlayStation VR 2. В настоящее время по данным СМИ, студия также взялся за разработку еще не анонсированного перезапуска игры Twisted Metal.