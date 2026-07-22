Доктор берет в руки оружие – известный актер из STALKER 2 пополнил ряды ВСУ

Актер и стример, озвучивший и сыгравший одного из самых ярких персонажей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, сообщил о своем вступлении в ряды Вооруженных сил Украины.

Ярослав Шиндер, более известный под псевдонимом Доктор Далин, долгое время не выходил на связь, что вызвало беспокойство у его преданной аудитории, сообщает 24 Канал.

От виртуальной "Зоны" до реального фронта

Мужчина обратился к фанатам с сообщением в соцсети X, рассказав о своей мобилизации в армию.

Он успокоил подписчиков, отметив, что с ним все в порядке, хотя нынешний образ жизни не позволит регулярно проводить трансляции.

Я никуда не исчез. Но пока что сменил свой стримерский кабинет на службу в ВСУ,

– написал Шиндер.

Друзі, доктор Далін на зв'язку!

Я нікуди не зник ?

Але наразі, змінив свій стрімерський кабінет на службу у ЗСУ. Знаю, ви переживали і багато питали, та запевняю зі мною все гаразд. Проте зараз моє життя трохи менш сумісне з регулярним виходом в онлайн. pic.twitter.com/g7qlKkoQzq – Yaroslav Shynder (Doctor Dalin) (@YShynder) July 21, 2026

В течение последнего года актер активно развивал собственный YouTube-канал, где собрал более 2 тысяч подписчиков и опубликовал 289 видео. Его контент в основном состоял из прохождения игр, таких как Resident Evil, Metro Exodus и, конечно же, серии S.T.A.L.K.E.R. Кроме того, Шиндер также проводил прямые эфиры на Twitch.

Ярослав стал известен среди геймеров после того, как подарил свою внешность и голос ключевому персонажу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – доктору Дмитрию Валентиновичу Далину. Герой – гениальный физик и руководитель НИИЧАЗ.

Его история тесно связана с истоками Зоны, ведь он – сын одного из основателей группы "О-Сознание".

Доктор Далин в игре / Скриншот GSC Game World

Фирменная фраза персонажа: "Копай глубже", и сам Шиндер остроумно использовал ее в обращении к поклонникам, ведь это пожелание теперь обрело новое, вполне практическое значение и для него самого.

Не единственный "Сталкер" в составе ВСУ

Помимо Шиндера, в игре появилось немало других украинских актеров, а один из них – Александр Лаптий – также служит в ВСУ.

Мужчина, воплотивший в проекте GSC Game World легендарного наемника Шрама, входит в ряды бригады "АЗОВ" и имеет позывной "Сей".

История Лаптия: смотрите видео