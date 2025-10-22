Netflix экранизирует безумно популярную настольную игру: ожидается целая киновселенная

Стриминговый гигант Netflix объявил о масштабном сотрудничестве с издателем настольных игр Asmodee. В планах создание целого ряда проектов, основанных на культовой настольной игре Catan. Компания обещает, что поклонников ждет нечто невероятное, что расширит границы любимой вселенной и заставит их "потерять рассудок".

Что известно о будущих адаптациях Catan?

Netflix приобрел права на создание целой медиавселенной по мотивам знаменитой настольной игры, которая появилась в 1995 году под названием "Поселенцы Катану". Стриминговый сервис планирует охватить различные форматы: от сериалов и фильмов до анимации и шоу без конкретного сценария, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Catan – это стратегия, созданная Клаусом Тойбером, где игроки соревнуются за освоение одноименного острова Катан. Они собирают и обменивают ресурсы, такие как древесина, пшеница, овцы и руда, чтобы строить поселения, дороги и города. Успех в игре во многом зависит от умения вести переговоры и выстраивать стратегию.

Руководитель отдела сериалов Netflix Джинни Хоу отметила, что напряженная стратегия и переговоры, которые являются основой игры, открывают безграничные возможности для создания серьезной драмы. По ее словам, в компании понимали, что получение этой сделки будет таким же значимым, как и удачно расположенное поселение в игре. Поэтому Netflix решил объединить свои ресурсы в области сериалов, фильмов, анимации и игр, чтобы продемонстрировать Asmodee всю свою мощь. Как пишет издание KOTAKU, Хоу убеждена, что ярые поклонники игры будут в восторге, а новые зрители "наконец поймут, насколько важной может быть торговля овцами".

Что говорят в Asmodee?

Генеральный директор издательства Asmodee Томас Кеглер добавил, что миллионы людей наслаждаются Catan с момента ее создания, и для многих она стала проводником в мир современных настольных игр. Он выразил восхищение тем, что игра расширится на еще большую аудиторию, которая сможет открыть для себя богатство ее вселенной. По его мнению, это свидетельствует о том, что настольные игры стали неотъемлемой частью поп-культуры и популярной формой развлечений в каждом доме.

Есть ли какие-то подробности?

Пока не анонсировано никаких конкретных проектов, но можно предположить, что нас может ждать сериал о выживании поселенцев в дикой природе острова или даже реалити-шоу, связанное с игрой.

Никаких названий, дат или других подробностей пока также нет.

Напомним недавно настольная версия Don't Starve собрала на Kickstarter в 80 раз больше, чем планировала – 4 миллиона долларов вместо 50 000. Этот успех показал, что хотя индустрия настольных игр в целом переживает непростое время из-за роста тарифов и повышения стоимости разработки, отдельные проекты все же могут быть очень востребованными.