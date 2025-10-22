Netflix екранізує шалено популярну настільну гру: очікується цілий кіновсесвіт

Стрімінговий гігант Netflix оголосив про масштабну співпрацю з видавцем настільних ігор Asmodee. У планах – створення цілої низки проєктів, заснованих на культовій настільній грі Catan. Компанія обіцяє, що на шанувальників чекає щось неймовірне, що розширить межі улюбленого всесвіту та змусить їх "втратити розум".

Що відомо про майбутні адаптації Catan?

Netflix придбав права на створення цілого медіавсесвіту за мотивами знаменитої настільної гри, яка з'явилася у 1995 році під назвою "Поселенці Катану". Стрімінговий сервіс планує охопити різноманітні формати: від серіалів та фільмів до анімації та шоу без конкретного сценарію, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Catan – це стратегія, створена Клаусом Тойбером, де гравці змагаються за освоєння однойменного острова Катан. Вони збирають та обмінюють ресурси, такі як деревина, пшениця, вівці й руда, щоб будувати поселення, дороги та міста. Успіх у грі значною мірою залежить від уміння вести переговори та вибудовувати стратегію.​

Керівниця відділу серіалів Netflix Джинні Хоу зазначила, що напружена стратегія та переговори, які є основою гри, відкривають безмежні можливості для створення серйозної драми. За її словами, в компанії розуміли, що отримання цієї угоди буде таким же значущим, як і вдало розташоване поселення в грі. Тому Netflix вирішив об'єднати свої ресурси в галузі серіалів, фільмів, анімації та ігор, щоб продемонструвати Asmodee всю свою потужність. Як пише видання KOTAKU, Хоу переконана, що затяті шанувальники гри будуть у захваті, а нові глядачі "нарешті зрозуміють, наскільки важливою може бути торгівля вівцями".​

Що кажуть в Asmodee?

Генеральний директор видавництва Asmodee Томас Кеглер додав, що мільйони людей насолоджуються Catan з моменту її створення, і для багатьох вона стала провідником у світ сучасних настільних ігор. Він висловив захоплення тим, що гра розшириться на ще більшу аудиторію, яка зможе відкрити для себе багатство її всесвіту. На його думку, це свідчить про те, що настільні ігри стали невід'ємною частиною попкультури та популярною формою розваг у кожному домі.​

Чи є якісь подробиці?

Наразі не анонсовано жодних конкретних проєктів, але можна припустити, що на нас може чекати серіал про виживання поселенців у дикій природі острова або навіть реаліті-шоу, пов'язане з грою.​

Жодних назв, дат чи інших подробиць поки також немає.

Нагадаємо нещодавно настільна версія Don’t Starve зібрала на Kickstarter у 80 разів більше, ніж планувала – 4 мільйони доларів замість 50 000. Цей успіх показав, що хоча індустрія настільних ігор загалом переживає непростий час через зростання тарифів та підвищення вартості розробки, окремі проєкти все ж можуть бути дуже затребуваними.