Що відомо про майбутню гру?

Популярна класична гра на виживання Don’t Starve, яка вперше вийшла у 2013 році, має міцну присутність у геймерській культурі. Її успіх значною мірою зумовлений впізнаваною естетикою, моторошним шармом, складністю та унікальним художнім стилем, що зробило її ідеальним кандидатом для адаптації у форматі настільної гри, пише 24 Канал з посиланням на Gameshub.

Успіх на Kickstarter є особливо помітним на тлі того, що індустрія настільних ігор загалом переживає непростий час через зростання тарифів та підвищення вартості розробки. Організації, як-от Асоціація виробників ігор (Game Manufacturers Association), прагнуть посилити охоплення цього ринку, і висока прибутковість таких проєктів, як Don’t Starve, значно допомагає цій справі. Це також підкреслює тенденцію, коли настільна гра має більші шанси на успіх, якщо вона зосереджена на вже існуючому вихідному матеріалі, що має широку спільноту фанатів.

Попри те, що початкова мета фінансування була встановлена на рівні 50 000 доларів США (або 37 000 фунтів стерлінгів), вона була досягнута майже миттєво: команда Glass Cannon Unplugged зібрала необхідну суму всього за п'ять хвилин. Це було ще 1 жовтня.

Проте на цьому кампанія на цьому не завершилась і швидко продовжувала зростати, зібравши на цей момент понад 4 041 000 доларів США, хоча до завершення ще цілих 54 години.

Дивіться трейлер Don't Starve: The Board Game: відео

Що додатково отримають гравці?

Значні надходження дозволили розробникам постійно додавати нові "додаткові цілі", пише GosuGamers. Ці цілі, які спочатку стартували з позначки 100 000 доларів США, потім зростали на 50 000, а згодом щоразу на 100 000 доларів США, додають нові функції та контент.

Наразі спільнота вже розблокувала низку оновлень, зокрема:

Компаньйона Glommer: розширення включає мініатюру, підставку, спеціальну дошку, картку Гломмера, жетон квітки та два жетони Гу.

Аксесуар: Класичний Капелюх Біфало (Beefalo Hat).

Карти: дві нові карти для нормальної складності, що доводить загальну кількість розблокованих до 12.

Звукову дошку: додаток-компаньйон дозволить під час використання настільної гри відтворювати класичні голоси персонажів Don’t Starve, наприклад, дзижчання Гломмера або гелготіння Пенгуллів.

Також були розблоковані нові цілі для подальшого виживання у світі The Constant, включаючи: Токени кротовин (Wormhole Tokens) для швидкого переміщення по карті; Стартові карти (Starter Cards), що додають стратегії та різноманітності на початку гри; Мініатюри маркерів відростання (Regrowth Marker Miniatures), які полегшують відстеження регенерації на плитках карти.



Don’t Starve: The Board Game / Скриншот 24 Каналу

Досягнення суми у 4 мільйони доларів США гарантувало, що всі спонсори отримають акрилову підставку, мініатюру персонажа Вурт (Wurt), її картку, дошку, токени та карти здібностей. Остання фінальна ціль кампанії – 4,1 мільйона доларів США, яка розблокує цифровий скін Вурт.

Очікується, що Don’t Starve: The Board Game буде випущена у березні 2027 року.