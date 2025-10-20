Під час фестивалю новинок в Steam було анонсовано проєкт This Is Fine: Maximum Cope, який перетворює у відеогру відомий мем, повідомляє 24 Канал.

Коли чекати на цікавий проєкт?

Мем "This is fine" вперше з'явився у коміксі під назвою Gunshow від автора KC Green (Кейсі Гріна) у 2013 році й відтоді завоював всесвітню славу.

Пес, на ім'я Question Hound, який з посмішкою п'є каву, допоки навколо нього горить полум'я, став головною іронічною метафорою того, що все під контролем, коли насправді зовсім ні.

Тепер цей відомий собака також стане героєм відеогри від розробників Numskull Games.

Оригінальний мем / Фото з відкритих джерел

This Is Fine: Maximum Cope – це 2D метроїдванія, яка проведе відомого героя через пригоди у п'яти світах, натхненних емоціями: Приниження, Страху, Невдачі, Втрати та Жалю.

Дорогою гравцям доведеться збирати кавові зерна та купувати за них різні здібності аби посилити протагоніста.

Місцем відпочинку на кожній з локацій, на кшталт лавки з хітової Hollow Knight: Silksong, будуть той самий культовий стіл і палаючий дім з оригінального зображення.

Трейлер гри – дивіться відео

Візуальна складова та якість анімацій вельми нагадують хітову Cuphead, тож проєкт виглядає дуже перспективним.

Вихід гри заплановано на березень 2026 року на консолях та ПК, повідомляє Gamerant, а до 22 жовтня у Steam можна випробувати її демоверсію.