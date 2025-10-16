Керівник та засновник студії Quantic Dream Девід Кейдж у своєму зверненні поділився статусом розробки пригодницького екшену Star Wars Eclipse та розповів про початок нового етапу в історії компанії, інформує 24 Канал.

Він запевнив, що робота над Star Wars Eclipse, анонсованою ще в грудні 2021 року, звісно ж, триває. Інших деталей про гру він не розкрив, але пообіцяв, що студія поділиться подробицями згодом.

Раніше, у лютому, представники Quantic Dream також натякали, що розробка йде повним ходом.

Що відомо про нову гру Quantic Dream?

Окрім проєкту у всесвіті "Зоряних воєн", студія одночасно працює над кількома іншими іграми. Серед них є щось абсолютно нетипове для команди – гра зі змагальним мультиплеєром Spellcasters Chronicles.

Це пригодницький екшен з розгалуженим сюжетом, події якого розгортаються в епоху Розквіту Республіки. Окрім цього, команда вперше в своїй історії створює гру зі змагальним мультиплеєром, що є кардинальною зміною курсу для розробників, які раніше фокусувалися виключно на одиночних сюжетних пригодах.

Кейдж зазначив, що цей проєкт народився з того ж духу допитливості та творчості, який завжди вирізняв Quantic Dream. Він вважає, що гра може здивувати шанувальників своєю незвичністю на тлі інших робіт студії.

Слід зауважити, що геймери в соцмережах з певним скепсисом поставилися до новини про нову мультиплеєрну гру від студії відомої своїми сюжетно орієнтованими проєктами.

CAST. FLY. FIGHT. COOPERATE. In intense 3V3 action-strategy battles, summon hundreds of creatures, cast devastating spells, and call upon the might of Titans to rise as the most powerful member of the community of Spellcasters, and shape the fate of the world. Together.… pic.twitter.com/E5pWQcQMZj — Quantic Dream (@Quantic_Dream) October 16, 2025

За словами Кейджа, ризикувати, кидати собі виклики, вивчати нові способи гри та оповіді, а також братися за те, що здається неможливим, завжди було частиною ДНК компанії. Він назвав цей період початком нової глави для Quantic Dream.

Студія була заснована у 1997 році та за 28 років випустила п'ять однокористувацьких ігор:

Omikron: The Nomad Soul,

Fahrenheit,

Heavy Rain,

Beyond: Two Souls,

Detroit: Become Human.

Останні три проєкти залучили сумарну аудиторію понад 25 мільйонів гравців.

Крім розробки власних ігор, Quantic Dream також активно розвиває свій видавничий напрям під назвою Spotlight by Quantic Dream, який запустили в 223 році, як повідомляв Game World Observer. У його межах студія допомагає іншим незалежним розробникам випускати їхні ігри. Серед уже виданих проєктів – Under the Waves та Lysfanga: The Shifting Dragon.