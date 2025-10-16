Руководитель и основатель студии Quantic Dream Дэвид Кейдж в своем обращении поделился статусом разработки приключенческого экшена Star Wars Eclipse и рассказал о начале нового этапа в истории компании, информирует 24 Канал.

Он заверил, что работа над Star Wars Eclipse, анонсированной еще в декабре 2021 года, конечно же, продолжается. Других деталей об игре он не раскрыл, но пообещал, что студия поделится подробностями позже.

Ранее, в феврале, представители Quantic Dream также намекали намекали, что разработка идет полным ходом.

Что известно о новой игре Quantic Dream?

Кроме проекта во вселенной "Звездных войн", студия одновременно работает над несколькими другими играми. Среди них есть нечто совершенно нетипичное для команды – игра с соревновательным мультиплеером Spellcasters Chronicles.

Это приключенческий экшен с разветвленным сюжетом, события которого разворачиваются в эпоху Расцвета Республики. Кроме этого, команда впервые в своей истории создает игру с соревновательным мультиплеером, что является кардинальной сменой курса для разработчиков, которые ранее фокусировались исключительно на одиночных сюжетных приключениях.

Кейдж отметил, что этот проект родился из того же духа любознательности и творчества, который всегда отличал Quantic Dream. Он считает, что игра может удивить поклонников своей необычностью на фоне других работ студии.

Следует заметить, что геймеры в соцсетях с определенным скепсисом отнеслись к новости о новой мультиплеерной игре от студии известной своими сюжетно ориентированными проектами.

По словам Кейджа, рисковать, бросать себе вызовы, изучать новые способы игры и повествования, а также браться за то, что кажется невозможным, всегда было частью ДНК компании. Он назвал этот период началом новой главы для Quantic Dream.

Студия была основана в 1997 году и за 28 лет выпустила пять однопользовательских игр:

Omikron: The Nomad Soul,

Fahrenheit,

Heavy Rain,

Beyond: Two Souls,

Detroit: Become Human.

Последние три проекта привлекли суммарную аудиторию более 25 миллионов игроков.

Кроме разработки собственных игр, Quantic Dream также активно развивает свое издательское направление под названием Spotlight by Quantic Dream, который запустили в 223 году, как сообщал Game World Observer. В его рамках студия помогает другим независимым разработчикам выпускать их игры. Среди уже изданных проектов – Under the Waves и Lysfanga: The Shifting Dragon.