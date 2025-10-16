Чому угода викликала занепокоєння у Вашингтоні?

Новина про можливий продаж Electronic Arts за 55 мільярдів доларів з'явилася минулого місяця. Покупцем виступає консорціум, до якого входять три компанії: американські Silver Lake та Affinity Partners, а також Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF). Саме участь PIF, який інвестує кошти від імені уряду Саудівської Аравії, стала головною причиною політичного спротиву в США, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також Чому фанати The Sims нажахані продажем EA Games інвесторам із Саудівської Аравії

Двоє впливових американських сенаторів, Елізабет Воррен та Річард Блюменталь, офіційно висловили свій протест. Вони надіслали листа міністру фінансів США Скотту Бессенту, який також очолює Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS). У своєму зверненні політики закликали провести ретельну перевірку цієї "безпрецедентної" угоди щодо приватизації великої американської технологічної та розважальної компанії іноземним капіталом.

На думку сенаторів, продаж EA несе "значні ризики іноземного впливу та загрози національній безпеці". Вони посилаються на джерела, які стверджують, що інвестиції уряду Саудівської Аравії спрямовані не лише на отримання фінансової вигоди. Головною метою є посилення впливу, "нормалізація свого глобального іміджу" та розширення культурної присутності у сферах, що формують спосіб взаємодії мільярдів людей.

Бажання Саудівської Аравії придбати вплив шляхом поглинання EA очевидно з самої угоди – інвестори пропонують заплатити на 10 мільярдів доларів більше ринкової вартості EA,

– йдеться в заяві, яку цитує Insider Gaming.

Приватність теж у центрі уваги

Особливе занепокоєння викликає величезна база користувачів EA, яка налічує понад 700 мільйонів гравців по всьому світу. Воррен і Блюменталь побоюються, що уряд Саудівської Аравії, який вони характеризують як репресивний та авторитарний, може отримати необмежений доступ до чутливої особистої інформації мільйонів користувачів, зокрема американців.

Це, на їхню думку, створює потенційні ризики для організації стеження, поширення прихованої саудівської пропаганди, а також вибіркових репресій та цензури щодо осіб, яких уряд вважає небажаними.

Враховуючи історію порушень прав людини в Саудівській Аравії, сенатори наполягають, щоб CFIUS провів глибоке розслідування всіх можливих ризиків та оприлюднив його результати для громадськості.

Варто зазначити, що ретельні перевірки великих угод не є чимось незвичним. Схожі процедури проходили під час поглинання компанією Microsoft видавництв Activision Blizzard та Bethesda. Однак, зважаючи на політичний контекст та участь державного фонду Саудівської Аравії, перевірка угоди з EA, ймовірно, буде ще більш суворою.

Нагадаємо, раніше експерти висловили думку, що купівля EA може призвести до здорожчання ігор. Про те, як ці два факти пов'язані, ми розповіли в окремому матеріалі.