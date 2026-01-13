Чому виникли побоювання щодо майбутнього серії?

Наприкінці грудня 2024 року акціонери Electronic Arts схвалили угоду про продаж компанії Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Тепер залишається лише отримати дозвіл від урядових регуляторів, щоб завершити процес. Відтоді серед прихильників The Sims почали лунати занепокоєні голоси, пише 24 Канал з посиланням на VGC.

Джерелом тривоги стала репутація серії як однієї з найбільш інклюзивних ігрових франшиз, де представлені різноманітні ідентичності та форми самовираження персонажів. Гравці побоюються, що після переходу під контроль країни, де, наприклад, права жінок значно обмежені порівняно з чоловіками, ці цінності можуть опинитися під загрозою.

У відповідь на ці побоювання Maxis опублікувала заяву на офіційному вебсайті Electronic Arts, присвяченому The Sims. Хоча безпосередньо угода про продаж не згадується, текст явно написаний як реакція на хвилювання спільноти. Розробники наголосили на незмінній прихильності своїм ключовим принципам.

Студія підкреслила, що з самого початку їхні цінності визначали кожне рішення у розробці. Вони керували кожним ризиком, кожною новою функцією та кожною історією, яку створювали гравці. Ці принципи відображають бачення франшизи та пристрасть команд по всьому світу, які працювали і продовжують працювати над The Sims.

Maxis виділила п'ять основних цінностей, які й надалі формуватимуть серію:

Серед них креативність – створення інструментів, що пробуджують у кожному художника, архітектора та оповідача історій.

Гра – захист експериментів без наслідків, адже найкращі історії часто народжуються з перетворення помилок на моменти чарівного захоплення.

Вибір – надання гравцям можливості керувати життям та світами у будь-якому напрямку, який вони уявляють.

Окрему увагу приділили інклюзивності, заявивши, що The Sims створена для всіх. Студія прагне відображати широкий спектр ідентичностей та форм самовираження, щоб кожен гравець відчував себе поміченим та вшанованим. Розробники створюють функції, які дозволяють усім гравцям створювати персонажів, з якими вони відчувають зв'язок, та досліджувати свої ідентичності без осуду. Maxis наголосила, що ця робота ніколи не закінчується – команда продовжує вчитися, розвиватися та шукати нові способи, щоб кожен гравець відчував себе поміченим.

П'ятою цінністю названо спільноту – підтримку гравців, які формують ігрові світи через свої історії та творіння, будуючи спільну культуру.

Project Rene

В окремому повідомленні Maxis розповіла про Project Rene – проєкт у розробці, який еволюціонував у соціальну, колаборативну гру-симулятор життя, орієнтовану на мобільні пристрої. Проте студія підкреслила, що це не наступник The Sims 4, а окремий досвід, відмінний від будь-якого майбутнього глибокого однокористувацького симулятора життя.

Попри роботу над мобільною грою, Maxis запевнила, що однокористувацькі ігри для комп'ютерів та консолей завжди залишатимуться частиною їхнього майбутнього. Понад половина команд розробників по всьому світу досі працюють над The Sims 4.