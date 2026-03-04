Перед затятими шанувальниками The Sims 4, які полюбляють створювати модифікації для гри, відкривається чудова можливість підзаробити, інформує 24 Канал.

Цікаво Трейлер нового інді-симулятора футболу глянули майже 5 мільйонів разів: у чому фішка гри

Як заробити гроші завдяки The Sims 4?

На ea.com анонсували, що з 17 березня у ПК версіях відомого симулятора життя з'явиться новий офіційний спосіб отримати різноманітні модифікації.

У грі запрацює The Marketplace – ігровий простір, який дозволить користувачам легко знаходити ідеальні доповнення до своїх будинків чи "сімів", створені іншими геймерами, повідомляє Gamerant.

Увесь контент буде попередньо протестований командою розробників гри, а його автори зможуть заробити реальні гроші на своїх творіннях.

Річ у тому, що купити модифікації на The Marketplace можна буде за нову внутрішньоігрову валюту під назвою Moola, яка своєю чергою буде доступною для придбання за реальні кошти – 200 Moola обійдуться у 2 долара 49 центів.

Зареєструватися у програмі Maker аби заробляти на власних модах до The Sims 4 може будь-хто, незалежно від рівня майстерності у цій справі. Прийом заявок розпочнеться вже 5 березня 2026 року.

EA занадто жадібні до грошей?