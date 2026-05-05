Чому Тіму Кейну не подобаються інфлюенсери?

Тім Кейн, який стояв біля витоків таких шедеврів як Fallout та The Outer Worlds, поділився своїми роздумами щодо поточного стану ігрової індустрії у новому відео на власному YouTube-каналі. На думку розробника, ми перейшли в еру, де геймери дедалі частіше відмовляються від формування власного погляду на користь готових думок відомих блогерів, пише IGN.

Дивіться також Молодий Тодд Говард украв копію першого Fallout і так познайомився з грою

Зараз ми в 2020-х роках, і багато геймерів навіть не звертаються до інфлюенсерів за оглядами. Вони шукають інфлюенсерів, щоб їм сказали, як думати про ігри. Отже, люди не формують думки з онлайн-відео. Їм вручають думку з онлайн-каналу, який вони дивляться,

– коментує Кейн.

Розробник зауважує, що колись огляди були більш аналітичними та описовими, наприклад: "У цій грі менше боїв, але більше головоломок і діалогів". Сьогодні ж такий аналіз часто зводиться до агресивних ярликів: "Ця гра дурна, повільна і створена для казуалів, я думаю, вам варто її пропустити".

Кейн пояснює це явище дефіцитом часу та величезною кількістю нових релізів. Гравці просто хочуть швидкої відповіді, чи варто витрачати гроші, і тому знаходять когось, чиї вподобання їм подобаються, і з часом чужа думка стає їхньою власною.

Але негатив полягає в тому, що все більше і більше людей, здається, відмовляються від власного судження на користь тих, кого вони бачать в інтернеті. Це звучить як "я не хочу думати про це, ти скажи мені, що я повинен про це думати",

– додає Кейн.

Розробники також страждають

Ця тенденція впливає не лише на споживачів, а й на самих розробників. За словами Кейна, дизайнери почали створювати ігри з думкою про те, як вони виглядатимуть у коротких роликах або на стрімах. Колись розробники фокусувалися на тому, щоб зробити гру візуально ефектною для відео – саме тому, наприклад, популярними стали складні ефекти частинок, щоб вибухи виглядали яскравими та кольоровими, залучаючи нових гравців через екрани.

Тепер же деякі студії буквально підлаштовуються під смаки конкретних лідерів думок. Тім Кейн висловлює побоювання, що творці ігор ставлять питання "як мені це зробити?" замість "як я хочу це зробити?", намагаючись догодити інфлюенсерам або гучній меншості в коментарях, яка вимагає: "Тіме, ти повинен нас слухати".

Яке майбутнє на нас чекає?

Занепокоєння Кейна щодо майбутнього дискурсу в 2030-х роках полягає в тому, що люди можуть остаточно замкнутися в "інформаційних бульбашках", де їхніми думками повністю керуватиме вузька група осіб, пише VGC.

Проте він припускає, що маятник може хитнутися у зворотний бік, і наступне покоління просто втомиться від навішування ярликів та обмежень.

Повний монолог Тіма Кейна: дивіться відео

Вам також буде цікаво дізнатися: хто такий Тім Кейн і якою була його роль у розробці Fallout

Тімоті Кейн – американський розробник відеоігор, найбільш відомий як один із творців оригінальної Fallout (1997). Він народився в 1966 році і здобув освіту в галузі комп'ютерних наук. Свою кар'єру в ігровій індустрії він розпочав у компанії Interplay Entertainment, де й відбулася його найважливіша робота.

Саме Кейн став ідейним натхненником і головним рушієм проєкту Fallout. Він запропонував концепцію гри, переконав керівництво Interplay дати їй зелене світло і взяв на себе роль провідного дизайнера та продюсера. Фактично, він зібрав невелику команду розробників і керував проєктом від самого початку. Кейн особисто написав значну частину коду рушія гри, а також брав активну участь у формуванні її світу, механік і загальної атмосфери постапокаліптичної Америки у стилі ретрофутуризму 1950-х.

Він також відстоював використання рольової системи SPECIAL (Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck), яка стала основою геймплею Fallout і залишається впізнаваною рисою серії до сьогодні. Крім того, Кейн наполягав на нелінійності й свободі гравця – підходах, нетипових для RPG того часу.

Після виходу першої частини він також працював над початком розробки Fallout 2, однак залишив Interplay до завершення проєкту. Пізніше він заснував власну студію Troika Games разом із колегами Леонардом Боярським і Джейсоном Андерсоном, де вони створили такі ігри як Arcanum та Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Нині Кейн працює в Obsidian Entertainment, де бере участь у розробці рольових ігор і є однією з найповажніших фігур у жанрі класичних RPG.