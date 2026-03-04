Перед ярыми поклонниками The Sims 4, которые любят создавать модификации для игры, открывается прекрасная возможность подзаработать, информирует 24 Канал.

Интересно Трейлер нового инди-симулятора футбола посмотрели почти 5 миллионов раз: в чем фишка игры

Как заработать деньги благодаря The Sims 4?

На ea.com анонсировали, что с 17 марта в ПК версиях известного симулятора жизни появится новый официальный способ получить различные модификации.

В игре заработает The Marketplace – игровое пространство, которое позволит пользователям легко находить идеальные дополнения к своим домам или "симам", созданные другими геймерами, сообщает Gamerant.

Весь контент будет предварительно протестирован командой разработчиков игры, а его авторы смогут заработать реальные деньги на своих творениях.

Дело в том, что купить модификации на The Marketplace можно будет за новую внутриигровую валюту под названием Moola, которая в свою очередь будет доступна для приобретения за реальные средства – 200 Moola обойдутся в 2 доллара 49 центов.

Зарегистрироваться в программе Maker, чтобы зарабатывать на собственных модах к The Sims 4 сможет любой, независимо от уровня мастерства в этом деле. Прием заявок начнется уже 5 марта 2026 года.

EA слишком жадные до денег?