Hollow Knight: Silksong, яку розробляли понад шість років, стала найбажанішою грою у Steam ще до свого виходу. Коли 4 вересня відбувся реліз, величезна кількість гравців одночасно кинулася купувати та завантажувати новинку, розповідає 24 Канал з посиланням на IGN.

Це призвело до збоїв на багатьох платформах: сторінка гри в Steam у перші години після запуску видавала помилку, а користувачі також повідомляли про проблеми з покупкою в Nintendo eShop, PlayStation Store та на консолях Xbox.



Проблеми виникли навіть в магазині Nintendo / Фото IGN

Цікаво, що навіть підписники Game Pass, де гра доступна з першого дня, мали труднощі із завантаженням.

Попри ці проблеми, деяким гравцям все ж вдалося отримати доступ до гри. На момент публікації новини кількість одночасних гравців у Silksong на платформі Valve перевалила за пів мільйона.



Успіх Hollow Knight: Silksong беззаперечний / Фото 24 Каналу

Для порівняння, піковий онлайн оригінальної Hollow Knight становив 72916 гравців. Таким чином, сиквел уже побив один із рекордів свого попередника.

Гра вийшла на ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X|S. Її вартість складає 20 доларів, а розмір – 7,62 ГБ. Разом з релізом гравцям став доступний список із 52 досягнень та 53 трофеїв.

Трейлер Hollow Knight – дивіться відео:

Цікаві факти про Hollow Knight: Silksong

Розробники з Team Cherry витратили на гру понад шість років, однак справжньою причиною затримки гри вони поділилися лише нещодавно. Гравці припускали, що затримки пов'язані з проблемами в розробці, однак виявилося, що творці гри просто отримували багато задоволення від процесу, оскільки вкладали в ню всіх себе.

В очікуванні релізу геймери не могли дати собі раду і повернулися до оригінальної гри, тож онлайн Hollow Knight різко підскочив побивши кілька рекордів.