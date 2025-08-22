Team Cherry розповіли про те, як проходила розробка Hollow Knight: Silksong, здивувавши усіх причиною численних затримок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Не виробниче пекло, а рай?

З моменту анонсу Silksong у 2022 році, проєкт що планувався як DLC переріс у повноцінну гру, яку фанати оригіналу очікували з нетерпінням увесь цей час.

Хоча забавку спершу планували випустити до червня 2023 року, процес розробки затягнувся і геймери почали непокоїтись.

Багато хто вважав, що Silksong перебуває у "виробничому пеклі", але тепер, коли ми отримали офіційну дату релізу, Team Cherry визнають, що це було далеко не так.

Справжня причина, чому розробка Hollow Knight: Silksong зайняла стільки часу, полягає в тому, що розробники просто отримували багато задоволення від процесу.

За словами співзасновників Team Cherry Арі Гібсона та Вільяма Пеллена, семирічний період розробки став результатом того, наскільки їм подобався процес пошуку нових ідей для втілення в гру.

Вона ніколи не "застрягала" чи щось таке. Вона завжди прогресувала. Просто ми невелика команда, а ігри займають багато часу... Я пам'ятаю, що в якийсь момент мені просто довелося перестати малювати... Ти розумієш: "Якщо я не перестану малювати, це займе років 15",

– говорить Гібсон.

Бажання зробити ще "більше та краще" шкодило проєкту Team Cherry в плані виконання дедлайнів, але такий перфекціонізм розробників зрештою може отримати свої дивіденди, якщо гра вразить геймерів після релізу.