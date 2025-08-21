Під час виставки Future Games Show на Gamescom, чеські розробники з SCS Software підтвердили, що одразу два їхні всесвітньовідомі проєкти отримають консольні версії, повідомляє 24 Канал.

Популярні симулятори з'являться на консолях?

Як ви вже могли здогадатися, це таки станеться – Euro Truck Simulator 2 та American Truck Simulator вийдуть на PS5 та Xbox Series X|S. Це станеться вперше за 13 та 10 років, відповідно.

Цю новину, творці проєктів, які всіляко підтримують Україну, підкріпили коротким трейлером.

Трейлер – дивіться відео

Значна частина відео показує саме той ігровий процес, якого геймери очікували протягом багатьох років на консолях.

Хоча цей жанр доволі специфічний та подобається далеко не всім, він завоював любов величезної групи відданих шанувальників.

Наразі дата виходу цих "консольних версій" залишається таємницею, але їх вже можна додати до списку бажань у магазинах PlayStation та Microsoft.

Окрім того, на сайті розробників є деяка додаткова інформація.