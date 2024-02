На последнем State of Play, геймеры увидели зрелищный трейлер будущей новинки с PS5 – экшена Rise of the Ronin.

Трейлер захватил зрителей самурайской тематикой, интересным игровым процессом и неповторимой атмосферой эпохи.

Во все это желающие владельцы PlayStation 5 смогут окунуться уже 22 марта 2024 года, правда, это не касается южнокорейских игроков, которым не суждено сыграть в проект.

Причиной этому стало неосторожное высказывание Фумихико Ясуды – одного из ведущих разработчиков студии Team Ninja.

Дело в том, что в видео о создании игры тот рассказал, что вдохновлялся известным японским философом и политическим деятелем Йошидой Шоином.

Он был не просто философом. Он настаивал на важности принятия мер,

– сказал Ясуда.

Очевидно, в Южной Корее это было воспринято как акцент на его политической деятельности, в которой он высказывал собственные теории о необходимости захвата территорий Кореи для "усиления национальной силы Японии".

Этот факт вызвал скандал и привел к тому, что трейлеры Rise of Ronin были удалены с Youtube-канала PlayStation Korea, а потом и сама игра исчезла с тамошнего PlayStation Store.

Вскоре после этого Sony Interactive Entertainment также подтвердила в комментарии изданию Eurogamer, что игра не будет выпущена в Южной Корее.