В Северной Корее, где компьютером пользуются единицы, откроют элитный компьютерный клуб

Ким Чен Ын совершил традиционную инспекцию, чтобы показать себя миру и проверить выполнение работ. На этот раз диктатор посетил нечто похожее на роскошный компьютерный клуб, но без компьютеров.

Компьютеры нужно представить

Помните забавное видео, где западного журналиста приводят в обычный неигровой компьютерный клуб в Северной Корее, чтобы он под наблюдением целой команды спецслужбистов посмотрел, как граждане якобы пользуются компьютерами и интернетом? Вместо этого он услышал только тишину клавиатур и увидел людей, которые бездумно водили мышкой по экрану, глядя на фейковую страницу Google. Это было одно из многих подтверждений, что с доступом к технологиям в этом образовании, которое называет себя "страной", все очень плохо, сообщает 24 Канал со ссылкой на NATE Communications.

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КНДР вообще больше всего славится своими хакерами, которые воруют миллиарды долларов по всему западному миру, чтобы финансировать ядерную программу и войска. Поскольку эта территория является чрезвычайно закрытой, точно неизвестно, сколько вообще людей имеет доступ к компьютерам. Однако существуют данные, что определенное количество элит в столице может пользоваться технологиями, которые перед этим проходят строгую настройку и предоставляют доступ только к нескольким государственным сайтам, где пользователи могут найти пропаганду о божественном лидере Ким Чен Ыне и демонических западных врагах.

Учитывая все это непонятно, для кого предназначен игровой компьютерный клуб, который сейчас строят в новом районе Пхеньяна. Вполне вероятно, что его смогут посещать ближайшие сторонники партии, но также есть вероятность, что это очередная ширма, чтобы создать иллюзию развития, технологичности и современности. Яркий пример этого мы видим на границе с Южной Кореей, где КНДР построила целый город-призрак, в котором никто не живет, а свет в пустых домах включается и выключается по расписанию.

Некоторые источники упоминают, что этот клуб предусматривает участие в киберспортивных мероприятиях, хотя не совсем понятно, каких именно. Сомнительно, что здесь есть какие-то киберспортивные команды в условиях, когда правительство казнит за потребление западного контента. В какие игры они могли бы играть? С кем? Как бы там ни было, но правительство, которое придумывает победу в футбольном матче, в котором КНДР вообще не участвовала, без проблем может придумать и киберспортивные команды.

На фотографиях мы видим длинные столы, многочисленные компьютерные кресла, футуристический интерьер стен, бильярдный стол в холле, много света (стоит отметить, что в КНДР с электроэнергией все не очень хорошо). Но мы не видим буквально ни одного компьютера.



Компьютерный клуб в Северной Корее / Фото распространено северокорейскими государственными СМИ



Компьютерный клуб в Северной Корее / Фото распространено северокорейскими государственными СМИ

Многолетний правитель этой территории, когда-то "откушенной" Советским Союзом от Кореи, говорит: "Это новое пространство, специализирующееся на услугах в сфере компьютерных игр, является первой в нашей стране базой такого типа. Поэтому следует уделить особое внимание системе эксплуатации и подготовке персонала", – цитирует Ким Чен Ына издание GameInside.

Согласно имеющимся данным, клуб вмещает до 300 пользователей одновременно. Вероятно, это число не учитывает зрителей потенциальных турниров. Диктатура говорит, что после открытия ожидают "большую популярность среди молодежи". Когда запланировано открытие и для кого, неизвестно.