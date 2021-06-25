Покорил сеть: энтузиаст "перенес" в Apex Legends персонажей из известных мультсериалов – видео

Поклонник видеоигры Apex Legends поделился оригинальной работой, которая очень понравилась пользователям сети. Он решил провести в этой игре матч, но при участии персонажей из мультсериалов.

Все геймеры знают, что в очень популярной игре Fortnite есть немало разнообразных героев с мультсериалов. Поэтому здесь на одном поле боя могут сойтись персонажи, которых трудно даже представить рядом. Правда, кажется, главному герою этой истории нравится другой представитель этого жанра.

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Пользователь с никнеймом elpinko решил воссоздать нечто подобное, но в другой королевской битве – Apex Legends. Блогер взял реальные кадры с различных популярных мультсериалов, а потом смонтировал все это на фоне локаций с этой видеоигры. Стоит отметить, что в энтузиаста действительно очень хорошо получилось "перенести" такое количество персонажей в Apex Legends.

Например, в одном из моментов Губка Боб расстрелял Гомера из оружия, которое стреляет кетчупом. А Лила из "Футурамы" несколько секунд не могла решиться на выстрел в Кенни. Конечно, не обошлось и без классической шутки об этом герое. Интересно, что активно использовали порталы не только Рик и Морти, но и Питер Гриффин. Завершилось все масштабным взрывом, хотя победители все же нашлись, правда, достаточно неожиданные.

Этой работой elpinko сначала поделился на своем ютуб-канале, а затем и на Reddit. Запись сразу же вызвала настоящий фурор на последней платформе: почти 83 тысячи лайков и более тысячи комментариев. В целом этот пост уже попал в число самых популярных в разделе Apex Legends (за все время его существования). Интересно, что даже разработчики этой видеоигры отметили работу elpinko.

Персонажи из мультсериалов в Apex Legends​ – видео