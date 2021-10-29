Энтузиаст создал настоящий танк в видеоигре Minecraft: как он работает

Поклонник видеоигры Minecraft поделился на Reddit необычной работой. Энтузиаст создал в этой игре настоящий танк, правда, только одноразовый.

Все поклонники Minecraft знают, что в этой видеоигре можно реализовать даже самый безумный замысел. Наверное, фанаты этой игры могут создать в кубическом мире почти все, правда, если есть желание и свободное время.

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Именно за реализацию подобной неординарной идеи взялся главный герой этой истории. Итак, пользователь с никнеймом BigBEAN35 создал в Minecraft настоящий танк. Важно отметить, что он построил из блоков не простую модель, которая может только стоять на месте, а настоящее транспортное средство, которое может двигаться и даже стрелять. Также стоит добавить, что энтузиаст создал этот танк без модов, а для его строительства он использовал динамит (TNT), поршни, слизь, редстоун и некоторые другие блоки.

Правда, полноценным это транспортное средство очень сложно назвать. Дело в том, что оно одноразовое, а после активации его уже невозможно остановить. Работает все довольно просто: геймер активирует танк с помощью красного факела и ждет, когда его дуло столкнется с неким физическим препятствием. Только при этом происходит детонация соответствующих блоков, а также эффектный взрыв. То есть получается, что геймер создал танк-камикадзе, или же необычный аналог тарана.

Напоследок стоит отметить, что своей работой он поделился на популярной платформе Reddit. Ее пользователям очень понравился такой необычный танк, а сама запись сразу же попала в топ самых популярных за последний месяц. В целом пост BigBEAN35 уже собрал почти 40 тысяч лайков и тысячу комментариев.

Танк в видеоигре Minecraft: видео