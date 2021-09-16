Энтузиаст воссоздал известные планеты из Звездных Войн в Minecraft: удивительное видео

Вдохновленный поклонник Звездных войн решил построить каждую планету франшизы в Minecraft, начав с невероятных ландшафтов Татуина и Корусанта. Подробнее в материале.

Minecraft предоставляет игрокам неслыханную свободу действий, чтобы те могли в полной мере реализовать свои творческие способности и желания. Часто геймеры используют игру для воспроизведения реальных или вымышленных городов, но один из них решил пойти еще дальше, ведь его цель построить не просто город, а каждую планету, которую можно найти во вселенной Звездных Войн и стартовал энтузиаст весьма удачно.

Увлекательно Масштабы впечатляют: геймер потратил 7 лет на строительство различных городов в Minecraft

Пользователь Reddit vistachess решил не распыляться на мелочи и создать, безусловно, один из самых масштабных проектов, которые видел Minecraft. Для начала самоотверженый строитель выбрал, пожалуй, самые известные планеты франшизы – пустынный Татуин и столицу галактической империи Корусант.

Как сообщает сам геймер, весь прошлый год он потратил именно на создание этих планет, а недавно поделился трейлером, демонстрирующим результаты его тяжелой работы. В видео можно увидеть глубокие овраги и простенькие поселения Татуина, а затем сравнить их с мерцающими звездными портами и гигантскими зданиями Корусанта.

Результаты работы геймера



Vistachess также поделился интересными скриншотами двух планет на Reddit, позволяющими подробнее осмотреть творения игрока – от заката солнца на Татуине до Сенатского квартала на Корусанте. Также геймер добавил карты обеих планет, что дает возможность оценить масштабы проектов.

Очевидно, что такое детальное воспроизведение планет не обошлось WorldPainter и WorldEdit – бесплатных программы, использующихся поклонниками Minecraft для создания уровней и модификаций.

Скриншоты и карты работ vistachess / изображение с Reddit

Работа геймера была чрезвычайно хорошо встречена поклонниками франшизы и рядовыми пользователями. Несмотря на то, что масса людей приветствовали и делали комплименты строителю за его творения, есть и более негативно настроенные комментаторы, выражающие скептицизм относительно того, когда весь замысел vistachess будет завершен. Основным аргументом является то, что если ему понадобилось около года, чтобы создать всего две планеты, то воссоздание всей галактики Звездных Войн, вероятно, займет более десяти лет.

Сам геймер, несмотря на такие замечания, не думает останавливаться и в своем профиле Reddit продолжает выкладывать посты с прогрессом строительства следующей планеты. А желающие побродить Татуином и Корусантом в Minecraft могут бесплатно загрузить созданные им карты по ссылке в описании трейлера.