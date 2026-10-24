Бывший художник Angry Birds выпустил уникальную видеоигру, в которую играют по очереди

В Steam появился необычный платформер Jono, в который одновременно может играть только один человек во всем мире. Его автором стал бывший художник знаменитой игры Angry Birds.

Туомас Эрикойнен выпустил игру с уникальной концепцией, заслуживающую внимания ПК-геймеров, сообщает 24 Канал.

Однопользовательская игра для тысяч людей

Основная цель этой, на первый взгляд, простой игры заключается в том, чтобы совместно пройти 1 миллион уникальных уровней.

Каждый игрок после ожидания в глобальной очереди получает управление персонажем ровно на 60 секунд или до 5 смертей, после чего контроль мгновенно переходит к следующему участнику с того же самого места.

Игроки сохраняют весь прогресс навсегда: если кто-то проходит комнату, она остается открытой для всех, а каждая смерть оставляет виртуальное надгробие в качестве предупреждения для следующих пилотов,

Пока пользователи ждут своей очереди, они наблюдают за прохождением в режиме реального времени, общаются в чате, отправляют эмодзи и поддерживают друг друга.

Трейлер игры: смотрите видео

Игра абсолютно бесплатна и содержит редактор уровней, который позволяет создавать собственные испытания и добавлять их в общий маршрут.

На данный момент игроки совместно уже преодолели более 87,6 тысячи уровней и погибли более 114,2 тысячи раз.

Jono получила около 95% положительных отзывов в Steam.