Известный ютубер отправил Кота в сапогах покорять Elden Ring: забавное видео

Ютубер, снискавший славу благодаря роликам в которых отправляет знаменитых персонажей в не присущие им игровые миры, вернулся с новым остроумным видео в котором Кот в сапогах переживает опасности Междуземья из Elden Ring.

После небольшого перерыва, блогер eli_handle_b.wav снова порадовал геймеров забавным монтажом, который больше всего придется по вкусу поклонникам последней игры от FromSoftware.

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После приключений Майкла Скотта в Mass Effect, талантливый ютубер решил отправить Кота в сапогах, сыгранного Антонио Бандерасом, покорять мир лучшей игры 2022 года.

Смешивая мрачный фэнтезийный сеттинг с комедийным стилем знаменитого мультфильма от DreamWorks Animation, eli_handle_b.wav сводит Кота в сапогах лицом к лицу с некоторыми из злейших врагов Elden Ring.

Видео начинается с яркого предисловия Кота о себе любимом, а затем он, верхом на Торренте, грациозно скачет Междуземьем в поисках приключений.

Уже вскоре пушистый пройдоха оказывается в бою против одного из могущественных боссов игры и даже одолевает Огненного Великана в стиле Леголаса из Властелина Колец.

Кот в сапогах в Elden Ring: забавное видео

Поклонники игры и ютубера по достоинству оценили работу последнего, обеспечив ролику более 240 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков всего за день после публикации.