Ubisoft отменила одну из частей Assassin's Creed, события которой должны были разворачиваться в США времен Гражданской войны. Проект, который находился на ранней стадии, признали рискованным из-за обстановки в стране, где президент и его окружение регулярно прибегают к расистской риторике. Учитывая, что главным героем должен был стать бывший раб, это могло бы привлечь излишнее внимание к компании.

Что стоит за отменой игры?

Согласно информации от пяти бывших и нынешних сотрудников Ubisoft, компания еще в прошлом году прекратила работу над игрой серии Assassin's Creed, которая, хоть и не имела окончательного названия, могла бы стать одной из самых смелых в истории франшизы, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также Ubisoft отменила новую Assassin's Creed, побоявшись реакции администрации Трампа

События должны были разворачиваться в период Реконструкции после Гражданской войны в США, то есть в 1860-х и 1870-х годах. Главным героем должен был стать темнокожий мужчина, бывший раб с американского Юга, который отправился на Запад в поисках новой жизни. Там его вербовало братство ассасинов, после чего он возвращался на Юг, чтобы бороться за справедливость и противостоять новосозданной расистской организации Ку-клукс-клан.

Проект находился на ранней стадии концепции, но уже на этом этапе получил одобрение от руководства в Париже. Над ним начала работать студия Ubisoft Quebec, известная по Assassin's Creed Odyssey и Syndicate. Однако в июле 2024 года разработка была отменена.

Сотрудники компании назвали две основные причины такого решения:

Первой и главной стала обеспокоенность руководства Ubisoft из-за напряженного политического климата в США . Один из разработчиков, который говорил на условиях анонимности, объяснил это решение фразой: "слишком политически в слишком нестабильной стране". Компания побоялась брать на себя творческие риски и провоцировать споры, стремясь сохранить политический статус-кво.

. Один из разработчиков, который говорил на условиях анонимности, объяснил это решение фразой: "слишком политически в слишком нестабильной стране". Компания побоялась брать на себя творческие риски и провоцировать споры, стремясь сохранить политический статус-кво. Второй причиной стала негативная реакция части игрового сообщества на анонс Assassin's Creed Shadows, где одним из главных героев является темнокожий самурай Ясуке. Этот скандал заставил компанию действовать осторожнее по проектам, которые касаются острых социальных и расовых тем.

Сами разработчики были разочарованы и расстроены отменой игры. Многие из них были полны энтузиазма и считали, что проект имел потенциал для важного социального высказывания.

Что фанаты думают об отмене?

Не менее важной стороной этой истории является реакция поклонников серии. Она была преимущественно негативной. В социальных сетях многие писали, что замысел о борьбе с Ку-клукс-кланом был одной из лучших идей для Assassin's Creed, а некоторые даже сравнивали потенциальный сюжет с фильмом Квентина Тарантино "Джанго свободный".

Это объективно лучшая предпосылка Assassin's Creed, которую я когда-либо слышал, которая бы сделала массовые убийства и покушения более интересными,

– пишет один из пользователей X, намекая, что охотиться на виртуальных расистов в белых балахонах ему было бы очень приятно.

В другом примере, который приводит GamesRadar, поклонник франшизы говорит, что руководство Ubisoft забыло, что Assassin's Creed всегда был политической игрой, игрой о справедливости и объединении против угнетателя. "Вся серия посвящена борьбе с несправедливостью в обществе на политическом уровне", – говорит он, имея ввиду, вероятно то, что студия отступила перед именно такой угрозой, как мнение Дональда Трампа, хотя он, скорее всего, покинет пост еще до того времени, когда игра могла бы выйти.

Зато известный блогер JorRaptor, у которого более миллиона подписчиков на YouTube и 135 000 в TikTok, кажется, поддержал решение об отмене. Он пишет: "Обидно, что разработчики больше не могут свободно реализовывать свои творческие идеи и создавать игры в любимом жанре. Но после шквала критики, искусственно раздутой ненависти и даже угроз смертью, которые получили разработчики Shadows, было бы безумием отправлять их в еще один кошмар только через два года. Печально, что дело дошло до такого".

В других случаях фанаты возмущаются, что компания поддалась "одному проценту людей, которых возмутила Shadows", проигнорировав огромные продажи и популярность игры. Игра Assassin's Creed Shadows стала вторым самым успешным релизом в серии.

The_Word_Wizard на Reddit пишет, что мечтал увидеть эту эпоху годами. Почти триста человек его поддержали.

Таких комментариев сейчас можно найти сотни, большинство из них негативно относятся к отмене. Это дает надежду, что после того, как в США изменится политическая обстановка, компания вернется к своей идее.