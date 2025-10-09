Ubisoft скасувала одну з наступних частин Assassin's Creed, події якої мали розгортатись у США часів Громадянської війни. Проєкт, який перебував на ранній стадії, визнали надто ризикованим через політичну обстановку в країні, де президент і його оточення регулярно вдаються до расистської риторики. Враховуючи, що головним героєм мав стати колишній раб, це могло б привернути зайву увагу до компанії.

Що стоїть за скасуванням гри?

Згідно з інформацією від п'яти колишніх та теперішніх співробітників Ubisoft, компанія ще минулого року припинила роботу над грою серії Assassin's Creed, яка, хоч і не мала остаточної назви, могла б стати однією з найсміливіших в історії франшизи, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Події мали розгортатися в період Реконструкції після Громадянської війни в США, тобто в 1860-х та 1870-х роках. Головним героєм мав стати темношкірий чоловік, колишній раб з американського Півдня, який вирушив на Захід у пошуках нового життя. Там його вербувало братство асасинів, після чого він повертався на Південь, щоб боротися за справедливість і протистояти новоствореній расистській організації Ку-клукс-клан.

Проєкт перебував на ранній стадії концепції, але вже на цьому етапі отримав схвалення від керівництва в Парижі. Над ним почала працювати студія Ubisoft Quebec, відома за Assassin's Creed Odyssey та Syndicate. Проте в липні 2024 року розробку було скасовано.

Співробітники компанії назвали дві основні причини такого рішення:

Першою і головною стала стурбованість керівництва Ubisoft через напружений політичний клімат у США . Один із розробників, який говорив на умовах анонімності, пояснив це рішення фразою: "занадто політично в занадто нестабільній країні". Компанія побоялася брати на себе творчі ризики та провокувати суперечки, прагнучи зберегти політичний статус-кво.

Самі розробники були розчаровані та засмучені скасуванням гри. Багато хто з них був сповнений ентузіазму і вважав, що проєкт мав потенціал для важливого соціального висловлювання.

Що фанати думають про скасування?

Не менш важливою стороною цієї історії є реакція шанувальників серії. Вона була переважно негативною. У соціальних мережах багато хто писав, що задум про боротьбу з Ку-клукс-кланом був однією з найкращих ідей для Assassin's Creed, а дехто навіть порівнював потенційний сюжет із фільмом Квентіна Тарантіно "Джанґо вільний".

Це об'єктивно найкраща передумова Assassin's Creed, яку я коли-небудь чув, яка б зробила масові вбивства та замахи цікавішими,

– пише один з користувачів X, натякаючи, що полювати на віртуальних расистів у білих балахонах йому було би дуже приємно.

В іншому випадку, який наводить GamesRadar, шанувальник франшизи каже, що керівництво Ubisoft забуло, що Assassin's Creed завжди був політичною грою, грою про справедливість та об'єднання проти гнобителя. "Уся серія присвячена боротьбі з несправедливістю в суспільстві на політичному рівні", – говорить він, маючи на увазі, ймовірно те, що студія відступила перед саме такою загрозою, як думка Дональда Трампа, хоча він, швидше за все, покине посаду ще до того часу, коли гра могла би вийти.

Натомість відомий блогер JorRaptor, у якого понад мільйон підписників на YouTube і 135 000 у TikTok, здається, підтримав рішення про скасування. Він пише: "Прикро, що розробники більше не можуть вільно реалізовувати свої творчі ідеї та створювати ігри в улюбленому жанрі. Але після шквалу критики, штучно роздмуханої ненависті та навіть погроз смертю, які отримали розробники Shadows, було б божевіллям відправляти їх у ще один кошмар лише через два роки. Сумно, що справа дійшла до такого".

В інших випадках фанати обурюються, що компанія піддалася "одному відсотку людей, яких обурила Shadows", проігнорувавши шалені продажі й популярність гри. Гра Assassin’s Creed Shadows стала другим найуспішнішим релізом у серії.

The_Word_Wizard на Reddit пише, що мріяв побачити цю епоху роками. Майже триста людей його підтримали.

Таких коментарів зараз можна знайти сотні, більшість із них негативно ставляться до скасування. Це дає надію, що після того, як у США зміниться політична обстановка, компанія повернеться до своєї ідеї.