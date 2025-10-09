Події однієї з майбутніх частин відомої франшизи могли перенести геймерів у часи просто після Громадянської війни у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Game File.

Грати за колишнього раба виявилося не на часі?

Серія Assassin’s Creed успішно розважає геймерів ось вже майже два десятиліття. Незліченна кількість ігор, що вийшли за цей час, охопили найрізноманітніші епохи, по-новому розкриваючи відомі історичні події.

Останніми роками, фірмовий "власний" погляд Ubisoft на історію почав дратувати деяких геймерів. Зокрема чимало негативу отримала найновіша частина серії – Shadows, а все через персону чорношкірого самурая Ясуке, який став одним з протагоністів.

Розробникам навіть довелося вносити зміни в його образ. Одначе, вплив хвилі негативу не минувся й після цього, адже острах повторення такої реакції зумовив скасування нової частини франшизи у вельми цікавому сетингу.

Трейлер Shadows – дивіться відео

Як повідомляється, в певний момент Ubisoft розробляли гру, дії якої мали розгортатися в часи після Громадянської війни у США. За сюжетом, колишній раб повернувся б на Південь аби протистояти Ку-клукс-клану.

Джерела Game File розповідають, що розробка просувалася добре і команда була вельми задоволена проєктом. Одначе, верхівка Ubisoft прийняла рішення скасувати гру через згадану негативну реакцію на Ясуке та несприятливий "політичний клімат" у США.

Вочевидь, нова гра не вписалася б у погляди адміністрації нинішнього президента США Дональда Трампа. Зокрема його близький соратник Ілон Маск свого часу був вельми невдоволений ситуацією з Shadows та Ясуке.

Insider Gaming повідомляє, що розробкою проєкту займалася Ubisoft Quebec, а очолював команду гейм-директор Скотт Філіпс, відомий роботою над попередніми частинами: Syndicate та Odyssey.

Гра мала стати наступною "великою" частиною франшизи та вийти орієнтовно у жовтні 2027 року.

Як реагують геймери?

Цікаво, що описаний сетинг викликав у геймерів діаметрально протилежну реакцію до тієї, яку очікували в Ubisoft.

Після новини про скасування проєкту, мережа зарясніла мемами про те, який неймовірний потенціал втратили розробники.

ubisoft after getting one of the greatest gaming pitches of all time https://t.co/BxVmTTUCZe pic.twitter.com/2ilDAME267 — Jalen (@jayjjalen) October 8, 2025

me : did you cancel this game?



ubisoft : yeah i canceled it



me : pic.twitter.com/cGdC3BanRk — Nitin Singh (@Kohlliers) October 9, 2025

Отож, цілком можливо, що студія побачить таку підтримку від спільноти та просто відкладе ідею до кращих часів. Принаймні, дуже багатьом геймерам хотілося б на це сподіватися.