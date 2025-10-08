Історія спортивних симуляторів могла б бути зовсім інакшою, якби Sony свого часу не відмовилися від ідеї придбати ліцензію FIFA, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Game Business на YouTube.

Цікаво Ілон Маск випустить відеогру, повністю згенеровану штучним інтелектом

Чому світ не побачив FIFA від Sony?

У нещодавньому випуску подкасту The Game Business Show, колишній віцепрезидент з розробки програмного забезпечення PlayStation Хуан Монтес розповів неймовірну історію з минулого компанії.

Колись Sony пішла на сміливий крок та зробила пропозицію аби викупити студію Bulfrog, але їх випередили Electronic Arts.

Програвши цей бій, компанія зацікавилася ліцензією міжнародної федерації футболу.

Ми створювали футбольну гру на той час. Технології вже були готові, вони були досить хороші, і ми були дуже близькі до отримання ліцензії FIFA. Дуже, дуже близькі,

– пригадує Монтес.

За його словами, тоді ймовірність зайти у сферу спортивних симуляторів була величезною. Одначе, в останній момент в перегони втрутилися все ті ж Electronic Arts.

Зваживши за і проти, Sony вирішили поступитися аби не псувати стосунки зі студією.

Подкаст – дивіться відео

Важко уявити собі світ, де FIFA була б ексклюзивною грою для PlayStation і, можливо, добре, що все зрештою склалося саме так, як склалося.

Останні новини про нову FIFA, а нині EA FC 26: