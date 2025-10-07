Користувачі Steam не надто добре оцінили EA Sports FC 26, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Найгірша в серії?

Невдовзі після свого анонсу EA Sports FC 26 стала лідером за доданням до "списку бажань" в Steam і викликала шквальний ажіотаж серед геймерів.

25 вересня 2025 року відбувся офіційний реліз гри, який став черговим фінансовим успіхом для Electronic Arts.

Одначе, всього за два тижні нова частина франшизи отримала майже 52% негативних відгуків в Steam. Такий результат робить проєкт найгіршою грою серії за цим показником.

Для порівняння, попередня частина – EA Sports FC 25 має 49% негативних оцінок.

Однією з найпоширеніших причин невдоволення геймерів є затримка вводу під час онлайн-матчів, яку EA Sports божилися виправити в цій частині.

Окрім того, чимало гравців скаржаться на технічний стан проєкту: падіння частоти кадрів, проблеми з підключенням контролера та загалом погану оптимізацію для ПК.

Останньою краплею став баг, який зруйнував трансферний ринок на платформі, дозволивши нечесним гравцям купувати тисячі FC Points (внутрішньоігрова валюта, – 24 Канал) значно нижче їхньої фактичної ціни.

Цікаво, що попри засилля негативних відгуків кількість гравців EA FC 26 у Steam тримається на доволі солідному рівні, повідомляє SteamDB. Отож, як завжди – їжачки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус.