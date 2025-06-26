EA Sports FC 26 потішить шанувальників віртуального футболу чималою кількістю нових ікон, список яких з'явився у мережі задовго до офіційного релізу гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fut Sheriff.
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Нова партія ікон для наступної частини відомого симулятора
Інсайдер, відомий у соцмережі X під ніком Fut Sheriff оприлюднив список легендарних гравців минулого, які повернуться в футбол, принаймні віртуальний.
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Згідно з його інформацією, чергову частину симуляторів від EA Sports поповнять одразу 12 гравців і гравчинь.
Повний перелік виглядає наступним чином:
- Андрес Іньєста (Іспанія);
- Златан Ібрагімович (Швеція);
- Тоні Кроос (Німеччина);
- Марсело (Бразилія);
- Джорджо К'єлліні (Італія);
- Алекс Морган (США);
- Франческо Тотті (Італія);
- Олівер Кан (Німеччина);
- Сара Тунебро (Швеція);
- Ча Бом-Кун (Південна Корея);
- Штеффі Джонс (Німеччина);
- Сіссі (Бразилія).
Ці всесвітньо відомі ікони футболу будуть доступні у режимі EA Sports FC Ultimate Team, де гравці можуть створювати власну команду мрії з чинних та колишніх футболістів і футболісток та змагатися з іншими геймерами.
Хоча EA ще не підтвердили перелік ікон офіційно, Fut Sheriff є вельми надійним джерелом, тож ця інформація скоріше за все відповідає дійсності.