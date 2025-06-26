EA Sports FC 26 потішить шанувальників віртуального футболу чималою кількістю нових ікон, список яких з'явився у мережі задовго до офіційного релізу гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fut Sheriff.

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Нова партія ікон для наступної частини відомого симулятора

Інсайдер, відомий у соцмережі X під ніком Fut Sheriff оприлюднив список легендарних гравців минулого, які повернуться в футбол, принаймні віртуальний.

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Згідно з його інформацією, чергову частину симуляторів від EA Sports поповнять одразу 12 гравців і гравчинь.

Повний перелік виглядає наступним чином:

Андрес Іньєста (Іспанія);

Златан Ібрагімович (Швеція);

Тоні Кроос (Німеччина);

Марсело (Бразилія);

Джорджо К'єлліні (Італія);

Алекс Морган (США);

Франческо Тотті (Італія);

Олівер Кан (Німеччина);

Сара Тунебро (Швеція);

Ча Бом-Кун (Південна Корея);

Штеффі Джонс (Німеччина);

Сіссі (Бразилія).

Ці всесвітньо відомі ікони футболу будуть доступні у режимі EA Sports FC Ultimate Team, де гравці можуть створювати власну команду мрії з чинних та колишніх футболістів і футболісток та змагатися з іншими геймерами.

Хоча EA ще не підтвердили перелік ікон офіційно, Fut Sheriff є вельми надійним джерелом, тож ця інформація скоріше за все відповідає дійсності.